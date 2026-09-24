کنترل مستمر دامداریهای صنعتی و سنتی مراغه توسط دامپزشکی
رئیس اداره دامپزشکی مراغه گفت:تمامی دامداریهای صنعتی و سنتی این شهرستان توسط تیمهای کارشناسی دامپزشکی به طور مرتب و مستمر کنترل و رصد میشوند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی،
فراز احمدی اظهار کرد:در این راستا اداره دامپزشکی مراغه با اعزام کارشناسان به دامداریهای صنعتی و سنتی اقدامات پیشگیرانه گستردهای نظیر واکسیناسیون دامها علیه بیماریهای مهم و مشترک بین انسان و دام (زئونوز) را در دستور کار قرار داده است.
وی گفت:واکسیناسیون دامهای سبک و سنگین علیه بیماریهایی چون سیاهزخم، هاری و تب مالت (بروسلوز) با جدیت و بر اساس ضوابط فنی هم اکنون در سطح شهرستان مراغه اجرا میشود.
احمدی اهمیت انجام تستهای تشخیصی بیماری سل در بین دامها را مورد اشاره قرار داد و افزود: انجام تستهای تشخیصی دورهای و تعیین وضعیت دامها (مثبت یا منفی بودن ابتلا) نقش کلیدی در چرخه پیشگیری از انتشار بیماریهای دامی و تضمین سلامت شیر خام تولیدی در منطقه دارد.
وی با تاکید بر اینکه شیر سالم محصول نهایی نظارتهای مستمر بهداشتی است یادآور شد: تلاش دامپزشکی در بخشهای واکسیناسیون، تستهای تشخیصی و نظارت بر واحدهای پرورش دام در نهایت به تحقق دام سالم، تولید پایدار، شیر سالم و جامعهای با نشاط منجر میشود که در این رابطه تمامی اقدامات در حال انجام است.
احمدی محصول شیر حاصل از فعالیت دامداریها را فراتر از یک ماده غذایی تعریف کرد و ادامه داد: شیر برای سلامت جامعه و امنیت غذایی کشور مقولهای حیاتی است و تولید پایدار شیر سالم و باکیفیت مرهون نظارتهای دقیق بهداشتی، پیشگیری و کنترل بیماریهای دامی توسط مجموعه دامپزشکی است.
احمدی اضافه کرد:میزان کل تولید شیر خام جهان ۹۸۵ میلیون تن برآورد شده است که ۸۱ درصد آن مربوط به تولید و مصرف در راستای سلامت و ایمنی است که در این میان اقدامات بخش دولتی و خصوصی در زمینه پیشگیری، نظارت بر سلامت دام و کنترل بیماریهای دامی از اهمیتی راهبردی برخوردار است.
وی مقابله با بیماریهای مشترک انسان و دام در مراغه را یکی از اولویتهای مهم اداره دامپزشکی عنوان کرد و گفت: سازمان جهانی بهداشت حیوانات (WOAH) استانداردهای مدونی را از طریق کمیسیونهای مربوطه تدوین کرده است که تمامی کشورهای عضو سازمان ملل متحد و سازمان تجارت جهانی (WTO) از جمله جمهوری اسلامی ایران ملزم به رعایت آنها هستند.