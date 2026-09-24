به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، استاندار خراسان رضوی بر واگذاری اختیارات قابل انتقال مرز باجگیران به شهرستان قوچان تأکید کرد و گفت: مدیریت منطقه باید با محوریت شهرستان و در چارچوب مشخص، برای تسریع در تصمیم‌گیری و اجرای طرح‌های توسعه‌ای انجام شود.

غلامحسین مظفری در ادامه سفر خود به شهرستان قوچان و در جلسه شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان خراسان رضوی افزود: مرز باجگیران یکی از مرز‌های مهم استان و کشور است و با وجود فراز و فرود‌هایی که داشته‌ایم، باید تلاش کنیم وضعیت موجود را به شرایط مناسب‌تری برسانیم و در هر شرایطی نیز آن‌ قدر قدرت مانور داشته باشیم که متناسب با شرایط، در اولین فرصت اقدام کنیم و در موضع انفعال نباشیم.

وی ادامه داد: اگر منابع و ظرفیت‌هایی وجود دارد که می‌توان از آنها برای ایجاد فرصت‌های جدید استفاده کرد، باید حتماً این ظرفیت‌ها را فعال کنیم و با مدیریت منابعی که در اختیار دستگاه‌های اجرایی است، کار را پیش ببریم. هدف ما این است که نظرات منطقه را بشنویم و از ظرفیت مدیران دستگاه‌های اجرایی و افرادی که در ابعاد مختلف در این منطقه فعالیت کرده‌اند و مسائل و ظرفیت‌های آن را می‌شناسند، برای تصمیم‌گیری و روان شدن مسیر استفاده کنیم.

وی بیان کرد: در حوزه توسعه منطقه، به‌ویژه در شعاع ۳۰ کیلومتری مرز، باید برنامه مشخص داشته باشیم و مجموعه دستگاه‌های دولتی، بخش خصوصی و عمومی در کنار هم قرار بگیرند. منطقه نیاز به توسعه و اصلاح زیرساخت‌ها دارد و باید با محوریت حوزه عمرانی و با کمک معاون هماهنگی امور اقتصادی، طرح توسعه منطقه را در قالب طرح جامع ببینیم و فاز به فاز جلو برویم؛ لازم نیست همه ابعاد توسعه هم‌زمان اجرا شود و اگر برای توسعه بازارچه نیاز است محدوده آن توسعه پیدا کند، باید متناسب با نیاز و با سرعت اقدام شود.

مظفری با اشاره به ظرفیت گردشگری سلامت در منطقه گفت: موضوع گردشگری سلامت از مواردی است که می‌تواند در دسترس‌تر باشد و به این منظور باید احداث و استقرار بیمارستان صحرایی را با سرعت دنبال کنیم. امروز مکان‌یابی و مکان‌نمایی این بیمارستان انجام شود و ساختاری شفاف و روشن برای آن طراحی کنیم تا در صورت وقوع اتفاقات غیرمترقبه نیز امکان استفاده سریع از این ظرفیت وجود داشته باشد.

وی افزود: امکانات بیمارستان صحرایی آماده و بسته‌بندی شده است و از فرماندار می‌خواهم فضایی را آماده کنند تا ظرف یک هفته آینده با همکاری مجموعه‌های تخصصی و فنی، این بیمارستان مستقر شود. خدمات اولیه و سرپایی در این محل ارائه شود و در صورت نیاز، پزشکان متخصص نیز برای ارائه خدمات هماهنگ شوند. این کار با استفاده از ظرفیت موجود می‌تواند خیلی سریع انجام شود و در کنار آن، باید برای توسعه گردشگری سلامت نیز برنامه داشته باشیم.

وی با اشاره به نقش تعاونی‌های مرزنشینان در ساماندهی مبادلات مرزی چنین بیان کرد: در موضوعاتی مانند مبادلات کالا‌های مرزی، از جمله کالا‌های دخانی، باید سازوکار مشخص، شفاف و قانونی تعریف شود و تعاونی مرزنشینان به‌عنوان کارگزار این فرآیند، در چارچوب مقررات فعالیت کند.

مظفری گفت: منافعی که از این ظرفیت ایجاد می‌شود، نباید صرفاً محدود به فعالیت اقتصادی باشد، بلکه باید به توسعه منطقه، رفع نیاز‌های موجود، ایجاد زیرساخت‌ها و بهبود شرایط زندگی مرزنشینان کمک کند. در عین حال، همه مراحل باید شفاف باشد و چارچوب‌های قانونی، مالی و نظارتی رعایت شود تا برای اعضای تعاونی و هیئت‌مدیره نیز در آینده مسئله‌ای ایجاد نشود.

وی افزود: پیشنهاد ما این است که با همکاری تعاونی، اتحادیه و مجموعه‌های مرتبط، چارچوب مشخصی تدوین شود تا هم نقش و مسئولیت‌ها روشن باشد و هم منابع حاصل از این ظرفیت در مسیر اولویت‌های منطقه، از جمله توسعه بازارچه، زیرساخت‌های گردشگری سلامت و سایر نیاز‌های شهرستان هزینه شود.

وی با تأکید بر جایگاه باجگیران ادامه داد: همه ما یک هدف داریم و آن توسعه و آبادانی منطقه است و اگر اختلاف نظری وجود داشته باشد، ممکن است در شیوه‌ها و روش‌ها باشد. با یک ارزیابی اولیه با محوریت فرماندار و با استفاده از نظرات نماینده مردم قوچان و فاروج در مجلس و شورای تأمین، پیشنهاد‌های موجود را جمع‌بندی کنیم و شهرستان به‌عنوان مجموعه‌ای که این کار به آن واگذار شده، پیشنهاد نهایی را ارائه دهد تا هم تکلیف مشخص باشد و هم زمان تصمیم‌گیری کوتاه شود.

استاندار خراسان رضوی گفت: باجگیران یک مرز مهم دیپلماتیک برای کشور است و در دوره جنگ نیز از نظر دیپلماتیک اهمیت ویژه‌ای داشته و شخصیت‌های تراز اول کشور و دیپلمات‌های کشور‌های دیگر از این مسیر رفت‌وآمد داشته‌اند.بنابراین، علاوه بر رسالت منطقه‌ای، این مرز یک رسالت ملی و بین‌المللی نیز دارد و باید به جایگاه و اقتدار کشور در حوزه دیپلماتیک توجه کنیم. وی افزود: بازارچه باجگیران بیش از ۲۰ سال قدمت دارد و باید بازسازی و ساماندهی شود؛ از نظم و انضباط، تمیزی و فضای آن گرفته تا طراحی یک مرکز تجاری مناسب و در صورت نیاز فروشگاه‌های بزرگ‌تر. شهر باجگیران نیز باید از درآمد‌های این منطقه منتفع و برای توسعه و توانمندسازی آن کمک شود. همه این اقدامات باید با محوریت فرمانداری و با همکاری حوزه‌های عمرانی و اقتصادی، در چارچوب طرح جامع منطقه و با کوتاه کردن زمان تصمیم‌گیری دنبال شود.

نماینده مردم قوچان و فاروج در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: از ظرفیت دارایی‌های خود به‌درستی استفاده نمی‌کنیم و برای توسعه مرز باجگیران باید یک رویکرد چندلایه داشته باشیم. درخواست من این است؛ در سندی که قرار است برای این موضوع تهیه شود، هم مسائل کوتاه‌مدت، هم میان‌مدت و هم بلندمدت دیده شود.

علی آذری افزود: در کوتاه‌مدت، احیای روابط دیپلماتیک با ترکمنستان و اتخاذ تصمیمات مشترک، توسعه تجارت چمدانی یا هر مدل تجاری مناسب و تعریف یک روش کار مشخص و همچنین تنوع‌بخشی به سبد‌های تجاری مرز باید مورد توجه قرار گیرد. در میان‌مدت نیز ایجاد منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی مشترک مطرح است که در این زمینه از حدود دو تا سه سال گذشته جلساتی با طرف ترکمن در عشق‌آباد و نشست‌های مشترک مجالس دو کشور برگزار شده و طرف ترکمن نیز برای آن اعلام آمادگی و حمایت کرده است. همچنین با توجه به اینکه مسیر این طرح نیز پیشرفت قابل توجهی داشته، باید تکمیل آن در دستور کار میان‌مدت قرار گیرد. منطقه ویژه اقتصادی قوچان و فاروج نیز نیازمند تکمیل و به‌روزرسانی زیرساخت‌ها و ایجاد جذابیت برای سرمایه‌گذاری است.

وی ادامه داد: ما با عدم تناسب زیرساخت‌ها با دارایی‌های خود مواجهیم و باید از ظرفیت درآمدی مرز برای توسعه همین منطقه استفاده کنیم. چندین میلیارد درآمد مرز داریم که می‌تواند به اندازه بودجه در اختیار شهرستان یا حتی بیشتر از آن باشد، اما این ظرفیت نباید در فرآیند‌های تصمیم‌گیری گره بخورد. درخواست من این است که یک اجماع در این زمینه شکل بگیرد و سندی با زمان‌بندی مشخص برای تصمیمات و اقدامات تهیه شود. در بلندمدت نیز توسعه گردشگری، ظرفیت‌های مرزی و حوزه درمانی و جذب سرمایه بخش خصوصی باید مورد توجه قرار گیرد؛ چرا که این منطقه از ظرفیت‌های طبیعی و گردشگری قابل توجهی برخوردار است و می‌توان با استفاده از ظرفیت‌های موجود و به‌روزرسانی زیرساخت‌ها، زمینه بهره‌گیری بیشتر از آنها را فراهم کرد.

​فرماندار قوچان گفت: درخواست ما این است که شناخت کاملی از مرز و بازارچه باجگیران به وجود بیاید؛ با توجه به اینکه بازارچه مرزی باجگیران حدود ۲۰ سال است در منطقه مستقر شده و با وجود ظرفیت بالایی که دارد، به‌دلیل محدودیت‌ها و مسائل موجود نتوانسته‌ایم بهره‌مندی مطلوبی از این ظرفیت داشته باشیم. درخواست ما این است که در جهت توسعه بازارچه مرزی، امروز تصمیماتی گرفته شود تا در آینده بتوانیم از این مرز به شکل مطلوب بهره‌مند شویم.

رسول فرزادفرد افزود: شهر باجگیران نیز دارای جمعیت محدودی است و حدود ۱۶۷ خانوار و کمتر از ۷۰۰ نفر جمعیت دارد؛ بنابراین نیاز است به این مرز و بازارچه که از ظرفیت راهبردی برخوردار است، به شکل ویژه توجه شود.

در این نشست، رضا جمشیدی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی و علیرضا قامتی، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی نیز حضور داشتند.