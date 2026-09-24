بازار لوازم یدکی بویراحمد زیر تیغ بازرسی؛ ۹۸ درصد رضایت بخش نبودند
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد گفت: در بازرسی از صنف لوازم یدکیهای یاسوج به جز یک تا دو درصد، عملکرد مراکز توزیع رضایتبخش نبود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، ابراهیم قنبری مدیرکل صنعت، معدن و تجارت طرح نظارتی «پنجشنبههای بازرسی» و بازدید میدانی از صنف لوازم یدکی شهرستان بویراحمد، با تأکید بر ضرورت صیانت از حقوق مصرفکنندگان گفت: ما حافظ منافع مردم هستیم و نمیتوان منتظر ماند تا انصاف به صورت تصادفی در بازار حاکم شود؛ بلکه وظیفه قانونی و نظارتی ما الزام واحدهای صنفی به رعایت انصاف و حقوق مصرفکننده است.
قنبری با اشاره به مشاهده برخی تخلفات در نحوه قیمتگذاری کالاها افزود: متأسفانه شاهدیم کالایی که سال گذشته با قیمت مشخص خریداری شده، امروز با قیمتهایی چند برابر و سلیقهای به مردم عرضه میشود که این مسئله از سوی سازمان صمت و بازرسی به هیچ وجه پذیرفتنی نیست.
درج نکردن قیمت؛ سرمنشأ تخلفات صنفی
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد، عدم درج قیمت روی کالاها را یکی از مهمترین عوامل بروز تخلفات صنفی دانست و تصریح کرد: شفافیت در قیمتها خط قرمز ماست و درج قیمت مصرفکننده الزامی است؛ بنابراین نبود قیمت روی کالا تخلف صریح صنفی محسوب میشود.
قنبری تأکید کرد: طرحهای نظارتی تا بازگشت کامل اعتماد به جامعه هدف و ایجاد احساس امنیت در مردم استمرار خواهد داشت و واحدهای صنفی باید بدانند که گرانفروشی برای آنها هزینه سنگینی به دنبال خواهد داشت.
وی ادامه داد: چنانچه واحدی به حقوق مردم تعدی کند، بدون مماشات با آن برخورد خواهد شد و در صورت احراز تخلف، واحد متخلف تعطیل و پارچه «تعطیل به دلیل تخلف» بر سر در آن نصب میشود.
هشدار جدی به اتحادیه لوازم یدکی
مدیرکل صمت کهگیلویه و بویراحمد با ابراز نارضایتی از وضعیت صنف لوازم یدکی در بویراحمد گفت: این صنف به دلیل ارتباط مستقیم با معیشت مردم و تردد شهروندان، نقش تعیینکنندهای در آرامش یا التهاب بازار دارد.
قنبری افزود: مشاهدات امروز ما نشان داد که به جز یکی دو درصد، متأسفانه عملکرد مابقی واحدهای بازرسیشده به هیچ وجه رضایتبخش نبود و قوانین صنفی در آنها رعایت نمیشد.
وی با هشدار به مسئولان اتحادیه صنف لوازم یدکی اظهار کرد: صراحتاً به اتحادیه اعلام میکنم که از خواب بیدار شوند؛ چراکه نوبت نظارت و پاسخگویی آنها نیز رسیده است.
مدیرکل صمت استان ادامه داد: روا نیست در واحدهای تحت پوشش این اتحادیه به مردم اجحاف شود و بهانهتراشیها نیز قابل قبول نخواهد بود.
قنبری با اشاره به سود قانونی خردهفروشی لوازم یدکی گفت: سود قانونی و مصوب خردهفروشی لوازم یدکی ۱۵ درصد است و هر رقمی بالاتر از آن، در صورت احراز شرایط قانونی، میتواند مصداق تخلف باشد.
مردم تخلفات را گزارش کنند
وی رسانهها را رکن چهارم و یکی از بازوهای مهم نظارت بر بازار دانست و گفت: همراهی خبرنگاران در گشتهای بازرسی برای انعکاس مطالبات مردم، افزایش شفافیت و کمک به نظارت بر بازار انجام میشود.
قنبری از مردم خواست برای احقاق حقوق خود همکاری بیشتری با ستادهای خبری و بازرسان داشته باشند و افزود: شهروندان از پیگیری و ثبت شکایات واهمه نداشته باشند؛ هویت گزارشدهندگان کاملاً محفوظ خواهد ماند و بازرسان سازمان صمت با جدیت و به صورت نامحسوس به تخلفات اعلامشده ورود خواهند کرد.