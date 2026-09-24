مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای جنوب کرمان از اجرای عملیات ساخت و بازگشایی ۲۵۰ کیلومتر راه روستایی در این منطقه خبر داد و گفت: در پنج ماه گذشته ۱۰۴ کیلومتر از این مسیر‌ها احداث و بازگشایی شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، عطاءالله منوچهری ، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای جنوب کرمان گفت: توسعه شبکه راه‌های روستایی با هدف دسترسی آسان‌تر ساکنان مناطق کمتر برخوردار به خدمات و مراکز اقتصادی در حال پیگیری است.

منوچهری افزود: اکنون حدود ۲۵۰ کیلومتر راه روستایی در حوزه جنوب کرمان در حال ساخت، بازگشایی و بهسازی است.

وی ارزش روز عملیات انجام‌شده در پنج ماه گذشته را یک‌هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان اعلام کرد.

منوچهری گفت: ۵۱ طرح در حوزه فنی و راه‌های روستایی با اعتباری حدود یک‌هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان در دست اجراست.

وی افزود: ۱۱ طرح دیگر نیز با اعتباری نزدیک به ۲۰۰ میلیارد تومان در مرحله انجام تشریفات و مناقصه قرار دارد.

مدیرکل راهداری جنوب کرمان ادامه داد: در محور رمشک ـ ناک ـ کتیج، عملیات بهسازی و احداث ۱۰ کیلومتر مسیر در حال انجام است.

به گفته وی، طرح‌های منوجان ـ جغین ـ هشت‌بندی، فاریاب ـ حرمه ـ حاجی‌آباد و فاریاب ـ زهمکان ـ ارزوئیه نیز در مراحل مختلف اجرایی قرار دارند.

منوچهری از ادامه عملیات در محور مردهک ـ گرم‌سالار رضا خبر داد و گفت: پنج کیلومتر از این مسیر بهسازی و هفت کیلومتر دیگر در حال اجراست.

وی افزود: در محدوده‌های بحرآسمان، رمون، دیمند و گویگان نیز عملیات راهسازی در مجموع به طول ۳۰ کیلومتر در حال انجام است.

طرح‌های راهسازی در محدوده بندر دلفارد، مدین، کناروییه و آشین اسفندقه نیز در حال اجرا یا تجهیز کارگاه است.

مدیرکل راهداری جنوب کرمان همچنین از تقویت سامانه‌های هوشمند برای کنترل و پایش تردد در جاده‌های این منطقه خبر داد.

وی گفت: هفت سامانه ثبت تخلفات، ۶ سامانه ترددشمار و ۱۰ سامانه نظارت تصویری جدید خریداری، نصب و راه‌اندازی شده است.

منوچهری افزود: پشتیبانی از ۳۹ سامانه ثبت تخلفات، ۵۱ سامانه ترددشمار و ۱۴ سامانه نظارت تصویری نیز انجام می‌شود.

وی تکمیل و بهسازی ۲ هزار مترمربع سوله ماشین‌آلات و شن و نمک و ۷۰۰ مترمربع راهدارخانه را از دیگر اقدامات انجام‌شده عنوان کرد.

مدیرکل راهداری جنوب کرمان تأکید کرد: توسعه راه‌های روستایی، دسترسی به خدمات و جابه‌جایی مردم و محصولات کشاورزی را در مناطق مختلف این حوزه تسهیل می‌کند.