پخش زنده
امروز: -
همزمان با بازگشایی مدارس و در آستانه سال تحصیلی جدید، ۱۶۸ بسته نوشت افزار و کیف میان خانوادههای کم برخوردار در شهر اردکان شهرستان سپیدان توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،این بستههای کمک آموزشی به همت مرکز خیریه مسجد النبی شهر اردکان به ارزش ۵۰۰ میلیون تومان بین دانش آموزان نیازمند و خانوادههای کم برخوردار این شهر توزیع شد.
هر بسته اهدایی شامل کیف، دفتر، مدادرنگی ۱۲رنگ، خودکارهای مشکی، قرمز و آبی، مداد مشکی، مداد شمعی، جامدادی، تراش و پاککن، ماژیک وایت برد، چسب ماتیکی، ظرف غذا و قمقمه آب است که متناسب با نیاز آموزشی دانشآموزان گردآوری شده است.
ارزش ریالی هر یک از این بستههای آموزشی ۳۰ میلیون ریال برآورد شده است که در مجموع، ارزشی معادل ۵۰۰ میلیون تومان را برای حمایت از جامعه هدف دانشآموزی شامل میشود.
این پویش با هدف جلب مشارکتهای مردمی و خیرین در راستای حمایت از تحصیل دانشآموزان کمبرخوردار و با هدف برقراری عدالت آموزشی، توسط مرکز خیریه مسجد النبی شهر اردکان تهیه شده است.
شهر اردکان مرکز شهرستان سپیدان در شمال غرب فارس و در فاصله ۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.