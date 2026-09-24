با سرمایه‌گذاری ۵ شرکت بخش خصوصی در طرح پرورش آرتمیا، ۱۲۵ هکتار از مجتمع شیلات فسندوز چهاربرج آذربایجان غربی پس از ۳۰ سال رکود، احیا شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، براساس برنامه جهاد کشاورزی آذربایجان غربی برای احیای شیلات فسندوز با جذب سرمایه گذار و استفاده از نیرو‌های بومی، در کمتر از سه ماه، این مجتمع با جذب سرمایه‌گذار بخش خصوصی، ۱۲۵ هکتار از اراضی مجتمع بزرگ شیلات فسندوز پس از سه دهه توقف فعالیت، احیا و به چرخه پرورش آرتمیا بازگشت.

فرماندار شهرستان چهار برج در جریان بازدید میدانی که با همراهی مدیر جهاد کشاورزی و همچنین بخشدار، از مجتمع بزرگ شیلات فسندوز انجام شد، با اعلام این خبر اظهار داشت: این مجتمع پس از ۳۰ سال رکود، با پیگیری‌های صورت‌گرفته جان دوباره‌ای گرفت و امروز شاهد احیای ۱۲۵ هکتار از اراضی آن برای پرورش آرتمیا هستیم.

صمدی با اشاره به مشارکت و سرمایه‌گذاری ۵ شرکت در این طرح افزود: فعال‌سازی این ظرفیت مغفول‌مانده، گامی مؤثر در توسعه سرمایه‌گذاری و رونق تولید در منطقه است که علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار، نقشی راهبردی در تأمین نیاز‌های صنعت آبزی‌پروری کشور ایفا خواهد کرد.

مدیر جهاد کشاورزی نیز در پایان با قدردانی از هماهنگی مسئول شیلات فسندوز، از تلاش‌ها و حمایت‌های ویژه ریاست جهاد کشاورزی استان و مدیریت شیلات استان در رفع موانع و احیای مجدد این واحد‌ها تقدیر و تشکر کرد.