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مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان بوشهر گفت: با ارتقای سایتهای تلفن همراه در روستاهای جتوط و شلدان شهرستان دشتستان و سرمایهگذاری ۸۰ میلیارد ریال، ۴۳۴ خانوار این روستاها از خدمات اینترنت پرسرعت نسل چهارم بهرهمند شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ علی سملیان اظهار داشت: این طرحها از محل اعتبارات خدمات عمومی اجباری ارتباطات روستایی و با هدف توسعه پوشش ارتباطی و بهبود دسترسی روستاییان به خدمات دیجیتال اجرا شده است.
وی افزود: سایت همراه اول در روستای جتوط با اعتبار۴۰ میلیارد ریال به فناوری نسل چهارم ارتقا یافت که با اجرای این طرح، ۳۳۴ خانوار با جمعیت هزار و ۱۴۳ نفر از خدمات اینترنت پرسرعت و بهبود کیفیت مکالمه بهرهمند شدند.
سملیان بیان کرد: همچنین زیرساخت شبکه تلفن همراه در روستای شلدان با اعتبار ۴۰ میلیارد ریال به نسل چهارم ارتقا یافت و امکان دسترسی ۱۰۰ خانوار با جمعیت ۳۶۸ نفر به این خدمات فراهم شد.
وی ادامه داد: با بهرهبرداری از این دو طرح، در مجموع هزار و ۵۱۱ نفر از ساکنان روستاهای جتوط و شلدان زیر پوشش خدمات ارتباطی نسل چهارم قرار گرفتند.