به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ علی سملیان اظهار داشت: این طرح‌ها از محل اعتبارات خدمات عمومی اجباری ارتباطات روستایی و با هدف توسعه پوشش ارتباطی و بهبود دسترسی روستاییان به خدمات دیجیتال اجرا شده است.

وی افزود: سایت همراه اول در روستای جتوط با اعتبار۴۰ میلیارد ریال به فناوری نسل چهارم ارتقا یافت که با اجرای این طرح، ۳۳۴ خانوار با جمعیت هزار و ۱۴۳ نفر از خدمات اینترنت پرسرعت و بهبود کیفیت مکالمه بهره‌مند شدند.

سملیان بیان کرد: همچنین زیرساخت شبکه تلفن همراه در روستای شلدان با اعتبار ۴۰ میلیارد ریال به نسل چهارم ارتقا یافت و امکان دسترسی ۱۰۰ خانوار با جمعیت ۳۶۸ نفر به این خدمات فراهم شد.

وی ادامه داد: با بهره‌برداری از این دو طرح، در مجموع هزار و ۵۱۱ نفر از ساکنان روستا‌های جتوط و شلدان زیر پوشش خدمات ارتباطی نسل چهارم قرار گرفتند.