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بنیاد بینالمللی خیریه آبشار عاطفهها در قالب رزمایش «مهر همدلی»، هزار پک تحصیلی، ۲۰۰ جفت کفش و ۳۰ سری جهیزیه به ارزش ۳۰ میلیارد ریال را در استان ایلام توزیع میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «اسماء وحیدنیا»مسئول بنیاد خیریه آبشار عاطفههای ایلام، با اعلام این خبر گفت: بنیاد بینالمللی خیریه آبشار عاطفهها جهت ایجاد تحصیل آسان و رفع دغدغه خانوادههای نیازمند، امروز در قالب رزمایش «مهر همدلی» اقدام به برگزاری و اهدای هزار پک تحصیلی و ۲۰۰ جفت کفش کرده است.
وی افزود: این پکهای تحصیلی امروز بین دانشآموزان در شهرستانهای مختلف استان ایلام توزیع میشود.
وحیدنیا ادامه داد: در کنار این پکهای تحصیلی، ۳۰ سری کمک جهیزیه نیز به ۳۰ عروس در استان اهدا خواهد شد.
وی ارزش ریالی این رزمایش را ۳۰ میلیارد ریال عنوان کرد.