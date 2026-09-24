\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c\u00a0 \u0627\u06cc\u0646 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u0631\u0627\u0648\u06cc \u062f\u0631\u062e\u0634\u0634 \u0627\u0633\u062a\u0639\u062f\u0627\u062f\u200c\u0647\u0627\u06cc \u067e\u0646\u0647\u0627\u0646 \u062f\u0627\u0646\u0634\u200c\u0622\u0645\u0648\u0632\u0627\u0646 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u06cc \u0627\u0633\u062a. \u00ab\u0632\u0646\u06af \u0627\u0645\u06cc\u062f\u00bb \u062f\u0631 \u0628\u06cc\u0633\u062a \u0642\u0633\u0645\u062a \u0631\u0648\u06cc \u0622\u0646\u062a\u0646 \u0645\u06cc\u200c\u0631\u0648\u062f.\n