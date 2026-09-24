مراسم تحلیف ۲۲۰ کارآموزوکالت ورودی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ مرکز وکلای قوه قضایه گیلان، با حضور رئیس مرکز وکلا کشور و مسئولان و کارشناسان قضایی استان در تالار مرکزی رشت برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مراسم تحلیف ۲۲۰ نفر از کارآموزان وکالت ورودی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ مرکز وکلای قوه قضائیه گیلان و با حضور حسن عبدلیان‌پور رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه کشور، مسئولان قضایی و اجرایی استان و خانواده‌های شهدای ناو دنا امروز در تالار مرکزی رشت برگزار شد.

حسن عبدلیان‌پور، رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه کشور در این مراسم گفت: با وجود شرایط جنگی کشور، روند آموزش و کارآموزی در سراسر کشور بدون وقفه ادامه یافت تا کارآموزان در موعد مقرر به مراسم تحلیف برسند.

وی با خیرمقدم به خانواده‌های شهدای ناو دنا، از مستندسازی و پیگیری حقوقی این پرونده و تهیه مستند «دریا شاهد است» خبر داد و افزود: دستیابی به مکالمات لحظات پایانی ناو دنا پشتوانه‌ای برای پیگیری پرونده در محاکم داخلی و بین‌المللی است و پیگیری حقوقی جنایت‌ها هرچند زمان بر باشد باید تا روشن شدن حقیقت و پاسخگویی عاملان ادامه یابد.

مجید الهیان، رئیس‌کل دادگستری گیلان، در این مراسم با تبریک به کارآموزانی که پس از گذراندن دوره کارآموزی، به کسوت وکالت پایه یک دادگستری درآمده‌اند، گفت: تحلیف، پیمان بستن بر مسئولیت‌های حرفه‌ای است، وکیل باید در کنار دفاع از موکل و ضمن تلاش بر‌ای ایجاد سازش و حل و فصل اختلاف‌ها، باید شأن و اخلاق حرفه‌ای را در دادگاه رعایت کند.

در این مراسم تصاویری از فعالیت‌های هیئت مدیره و مرکز وکلای قوه قضائیه در دوران جنگ پخش و اقدامات حقوقی و بین‌المللی این مرکز از جمله دیدار با هیئت‌های حقوقی برخی کشور‌ها در حاشیه اجلاس بریکس، پیگیری حمله به مدرسه میناب و بیمارستان‌ها و دیگر پرونده‌های مرتبط با جنگ تحمیلی علیه ایران و دفاع از حقوق مردم کشورمان در عرصه بین‌المللی تشریح شد.

در بخشی از مراسم، از خانواده‌های شهدای ناو دنا و نفرات برتر آزمون اختبار تجلیل شد و مستند «دریا شاهد است» درباره شهدای این ناو به نمایش درآمد.