پارک ملی گلستان با وسعت ۹۲ هزار هکتار، یکی از مهم‌ترین مناطق حفاظت‌شده کشور و ذخیره‌گاه زیست‌کره است؛ منطقه‌ای که هر سال با آغاز فصل گاوبانگی، حال‌وهوای متفاوتی به خود می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، در این فصل، هم‌زمان با آغاز دوره جفت‌گیری مرال‌ها، جنگل‌های پارک ملی گلستان شاهد حضور محیط‌بانان، نیرو‌های حفاظتی، جوامع محلی و دوستداران محیط زیست از سراسر کشور است؛ حضوری که با هدف حفاظت از زیستگاه و جلوگیری از شکار غیرمجاز این گونه ارزشمند انجام می‌شود.

گاوبانگی، فرصتی برای هم‌افزایی میان محیط‌بانان و مردم محلی است تا در حساس‌ترین روز‌های زندگی مرال‌ها، امنیت زیستگاه این گونه ارزشمند تضمین شود.