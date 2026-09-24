در حادثه برخورد خودرو سواری با تریلی در بزرگراه اراک به ملایر، دو سرنشین جوان در محل حادثه جان باختند.

حادثه رانندگی و جان باختن دو سرنشین در بزرگراه اراک به ملایر

حادثه رانندگی و جان باختن دو سرنشین در بزرگراه اراک به ملایر

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در پی گزارش تلفنی ساعت ۱:۱۴ بامداد امروز به سامانه اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی مبنی بر برخورد یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ با تریلی پارک‌شده در بزرگراه اراک–ملایر، مقابل پالایشگاه، دو دستگاه آمبولانس از پایگاه‌های اورژانس مهاجران و روناس به محل حادثه اعزام شد.

در این حادثه، راننده و سرنشین خودروی ۴۰۵ که دو مرد ۲۹ و ۲۷ ساله بودند، متاسفانه بر اثر شدت جراحات در صحنه حادثه جان باختند و تلاش کارشناسان فوریت‌های پزشکی برای نجات آنان مؤثر واقع نشد.

توجه به شرایط جاده، رعایت سرعت مطمئنه و احتیاط در مواجهه با خودرو‌های متوقف‌شده در حاشیه مسیر، می‌تواند از وقوع این چنین حوادث تلخی پیشگیری نماید.