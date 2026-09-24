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وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در صدر هیأتی با هدف شرکت در رویدادهای «هفته فرهنگی ایران» و «اجلاس فرهنگهای متحد» وارد مسکو شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما, سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، حسین دیوسالار، معاون توسعه همکاریهای علمی و فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، محمدمهدی احمدی مشاور عالی وزیر فرهنگ و رائد فریدزاده رئیس سازمان امور سینمایی و سمعی بصری کشور با استقبال کاظم جلالی سفیر ایران در روسیه وارد فرودگاه بینالمللی شرمتیووا مسکو شد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار است روز جمعه در سفر به سنپترزبورگ در جمع مقامات و چهرههای برجسته فرهنگ و هنر سخنرانی و پیشنهادها و مواضع جمهوری اسلامی ایران را در دوازدهمین دوره مجمع بینالمللی فرهنگهای متحد مطرح کند.
بر اساس اعلام تاتیانا گولیکووا معاون نخستوزیر روسیه، مقامات و چهرههای برجسته فرهنگ و هنر از ۷۰ کشور جهان در این رویداد حضور دارند و ۴۴ هیأت رسمی از جمله از جمهوری اسلامی ایران در این مجمع بینالمللی حضور خواهد داشت.
شعار این دوره از این اجلاس بینالمللی، «فرهنگهای متحد، ارزشهای مشترک» اعلام شده است؛ انتظار میرود، بنا به سنت سالانه، مقامات بلندپایه حاضر در این رویداد، دیداری جمعی با رئیسجمهور روسیه نیز داشته باشند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان مرحله نخست سفر به روسیه، روز یکشنبه وارد مسکو خواهد شد تا آیینهای ویژه روزهای فرهنگی ایران در این کشور را افتتاح کند، رویدادهایی که به گفته سفیر ایران با تلاشهای مجدانه رایزنی فرهنگی کشورمان و با همکاری نزدیک وزارت فرهنگ روسیه برگزار خواهند شد.
پیش از این، رایزن فرهنگی ایران اعلام کرد: برنامههای روزهای فرهنگی ایران در روسیه در نوع خود بینظیر است، چرا که بزرگترین کاروان فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ۳۰ سال اخیر با حضور ۱۶۸ هنرمند در ۳۰ رشته مختلف به این کشور سفر میکنند.
عبدالرضا راشد اظهار کرد: نکته حائز اهمیت در این رویدادها، تنوع و گستره جغرافیایی شهرهای میزبان هفته فرهنگی ایران در چهار شهر سنپترزبورگ، مسکو، کازان و آستراخان است که علاوه بر هنرمندان هنرهای تجسمی و هنرهای خلاق، پهلوانکهای کشورمان نیز در آن مشارکت دارند و نشستهای تخصصی در کنار نمایشگاه هنری، وجه تمایز برجسته این رویدادها خواهد بود.
بر این اساس، حضور و سخنرانی در همایش «جایگاه فرهنگ در روابط و تعاملات ایران و روسیه» در دانشگاه علوم انسانی مسکو یکی از برنامههای سفر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به پایتخت روسیه خواهد بود.
به گفته رایزن فرهنگی کشورمان، دوشنبه ششم مهر ، نمایشگاه هنرهای تجسمی هنرمندان ایرانی در ۳۰ رشته در موزه ملی صنایع دستی مسکو گشایش خواهد یافت.
راشد افزود: آیین رسمی آغاز رویدادهای هفته فرهنگی ایران در روسیه به میزبانی فدراسیون روسیه، عصر دوشنبه ۶ مهر با حضور وزیران فرهنگ دو کشور در سالن مشهور و بزرگ مسکو به نام «بالشوی تئاتر» برگزار خواهد شد.
این نشستها با موضوعات بزرگداشت نظامی گنجوی، دیپلماسی مکتوب، ظرفیتهای زبان فارسی و نقش ایرانشناسان در تقویت روابط فرهنگی برگزار خواهد شد و علاوه بر این، برخی از استادان زبان و ادبیات فارسی از ایران و روسیه درباره راهکارهای ارتقای سطح آموزش و حفظ زبان فارسی در این کشور روسزبان با یکدیگر گفتوگو خواهند کرد.
بنا بر هماهنگی انجام شده ، ۱۴ فیلم ایرانی به مناسبت هفته فرهنگی کشورمان در شهرهای مسکو، کازان و آستراخان به نمایش در میآید و علاوه بر این، شعیبی و صدرعاملی از کارگردان مشهور کشورمان در کازان درباره صنعت سینما و پیشرفت ایران در این عرصه سخنانی ارائه خواهند کرد.
بنا بر اعلام رایزنی فرهنگی ایران، شهر آستراخان روسیه نیز شنبه ۱۱ مهر میزبان کنسرت موسیقی با استفاده از سازهای ایرانی توسط هنرمندان کشورمان خواهد بود و علاوه بر آن، نمایش فیلم و نمایشگاهی از عکس و پوستر در چارچوب رویدادهای روزهای فرهنگی ایران برگزار خواهد.