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در سومین روز از هفته دفاع مقدس یاد شهدا در سنندج و شهرستانهای مختلف کردستان گرامی داشته شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، در سنندج گلزار شهدای بهشت محمدی گلباران و عطرافشانی شد
در این آیین مسئولان کردستان از جمله امام جمعه سنندج و فرمانده قرارگاه عملیاتی لشکر ۲۸ بر تداوم راه شهدا و خدمت صادقانه به مردم تأکید کردند.
در دهگلان و بانه، مسئولان با خانواده شهدا دیدار کردند و در قروه سریشآباد مریوان و بیجارنیز گلزار شهدا غبارروبی و عطرافشانی شد.
روایت سومین روز دفاع مقدس در کردستان با نام شهدا آغاز شد و با عهدی دوباره برای پاسداشت فرهنگ ایثار و مقاومت ادامه یافت.