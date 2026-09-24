به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، در سنندج گلزار شهدای بهشت محمدی گلباران و عطرافشانی شد

در این آیین مسئولان کردستان از جمله امام جمعه سنندج و فرمانده قرارگاه عملیاتی لشکر ۲۸ بر تداوم راه شهدا و خدمت صادقانه به مردم تأکید کردند.

در دهگلان و بانه، مسئولان با خانواده شهدا دیدار کردند و در قروه سریش‌آباد مریوان و بیجارنیز گلزار شهدا غبارروبی و عطرافشانی شد.

روایت سومین روز دفاع مقدس در کردستان با نام شهدا آغاز شد و با عهدی دوباره برای پاسداشت فرهنگ ایثار و مقاومت ادامه یافت.