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به مناسبت هفته بزرگداشت دفاع مقدس یازدهمین یادواره ۲۶ شهید روستای مهدیرجه شهرستان گلوگاه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ به مناسبت هفته بزرگداشت دفاع مقدس یازدهمین یادواره ۲۶ شهید روستای مهدیرجه شهرستان گلوگاه برگزار شد.
حجت الاسلام روح الله ترابی نسب استاد حوزه و روایت گر دفاع مقدس نیز در این یادواره با اشاره به اینکه یادواره شهدا گامی در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است گفت: بسیاری از شهدای جنگ، از چهرههای علمی موفق بودند.
وی ادامه داد: یکی از بهترین راههای قدردانی از ایثار و مجاهدت شهیدان، توجه به جهاد علمی و تعلیم و تربیت نسل جدید انقلابی است، زیرا حضور موثر در عرصههای علمی از مولفههای قدرت نظام محسوب میشود.
حجت الاسلام ترابی نسب با اشاره به اینکه دشمن تمامی اغتشاشات و ناآرامیهای چند سال اخیر را آغاز کرد تا عزمها و اراده های ملت ایران را بشکند، گفت:زمانیکه یاد شهدا زنده باشد دشمن هیچ غلطی نمیتواند بکند.
سخنران این یادواره با اشاره به اینکه دشمن با ما میجنگد چرا که جنگ امروز ما جنگ عزمها و اراده هاست خاطر نشان کرد: دشمن در تلاش است تا امروز در دل خانههای ما نفوذ کند و زمانیکه یاد شهدا و یاد اهل بیت زنده باشد دشمن هیچ غلطی نمیتواند بکند.
استاد حوزه علمیه مازندران با بیان این که شهدای مدافع حرم به دفاع از حرم و فرهنگ قرآن و عترت برخاستند، گفت: امروز این افتخار برای سرداران و سربازان انقلاب اسلامی وجود دارد که هم از حرم و هم از تفکر و فرهنگ قرآن و عترت دفاع کنند.
حجت الاسلام ترابی نسب با بیان این که مدافعان حرم در واقع مدافع دین اسلام هستند و برای دفاع از اسلام ناب، قرآن و اهل بیت (ع) عازم عراق و سوریه شدند، افزود: دفاع از حریم اهل بیت (ع) بسیار مهمتر از حرم آن بزرگواران است و شهدای مدافع حرم در واقع از حریم اهل بیت (ع) دفاع میکنند.
با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری که فرمودند اگر مدافعان حرم در سوریه و عراق مقابل تکفیریها داعش مقاومت نمیکردند باید امروز در همدان و کرمانشاه با دشمنان میجنگیدیم، اظهار داشت: عزت و سربلندی ایران اسلامی مرهون مجاهدتهای همین رزمندگان اسلام است.