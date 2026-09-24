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رژه اسبسواران همدان به مناسبت هفته دفاع مقدس و با هدف کمک به رونق گردشگری استان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، حمید گلیپور، رئیس هیئت سوارکاری استان همدان، در حاشیه برگزاری این رژه گفت: این برنامه به مناسبت هفته دفاع مقدس و با هدف ایجاد نشاط اجتماعی و معرفی ظرفیتهای گردشگری شهر همدان برگزار شده است.
وی افزود: در این رژه ۱۵ ورزشکار سوارکار حضور داشتند وسوارکاران مسیر تالار قرآن تا میدان قائم را اسب سواری کردند وتوانمندیهای ورزشی خود را به نمایش گذاشتند.
رئیس هیئت سوارکاری استان همدان با اشاره به ظرفیتهای این رشته ورزشی گفت: سوارکاری علاوه بر جنبه ورزشی، میتواند در معرفی جاذبههای طبیعی و گردشگری استان نیز نقش داشته باشد.
گلیپور افزود: برگزاری برنامههای مرتبط با سوارکاری در فضاهای گردشگری و تاریخی میتواند زمینه حضور بیشتر گردشگران و علاقهمندان به این رشته را فراهم کند و به رونق گردشگری استان همدان کمک کند.