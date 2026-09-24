رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس:
اقتدار ما معادلات مورد نظر واشنگتن را با چالش مواجه کرده است
رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: کاخ سفید در شرایطی با افول سیطره جهانی خود مواجه شده که اقتدار جمهوری اسلامی ایران در برابر سیاستهای سلطهطلبانه آمریکا، معادلات مورد نظر واشنگتن را با چالش مواجه کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
ابراهیم عزیزی با اشاره به اظهارات ضدایرانی دونالد ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، گفت: سخن گفتن از مبارزه با تروریسم از زبان رژیمی که خود مصداق بارز تروریسم دولتی است، چیزی جز به سخره گرفتن جایگاه سازمان ملل متحد و نهادهای بینالمللی نیست. افکار عمومی جهان امروز میان هجویات و ادعاهای ترامپ و منطق مقتدرانه جمهوری اسلامی ایران داوری خواهد کرد و خواهد دید در رویارویی ظالمانه آمریکا و رژیم صهیونیستی با کشوری برخوردار از تمدن و تاریخی چند هزار ساله، چه کسانی در جایگاه جنایت و تروریسم دولتی ایستادهاند.
نماینده مردم شیراز در مجلس گفت: کاخ سفید در شرایطی با افول سیطره جهانی خود مواجه شده که اقتدار جمهوری اسلامی ایران و ایستادگی ملت ایران در برابر سیاستهای سلطهطلبانه آمریکا، معادلات مورد نظر واشنگتن را با چالش مواجه کرده است؛ در چنین شرایطی، رفتارهای یکجانبه آمریکا بیش از پیش اعتبار نهادهای بهاصطلاح بینالمللی را فرسوده و کارآمدی آنها را زیر سؤال برده است. جمهوری اسلامی ایران امروز با تکیه بر منویات رهبر معظم انقلاب، وحدت و انسجام ارکان نظام، اراده پولادین ملت و اقتدار نیروهای مسلح، آماده ایستادگی در برابر هرگونه زیادهخواهی و صیانت از امنیت، استقلال و منافع ملی کشور است.