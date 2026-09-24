مردم گلستان در تجمع شبانه، با استقبال از مواضع قاطعانه و شجاعانه رئیس‌جمهور، حمایت خود را از اقتدار دیپلماتیک ایران اعلام کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، شرکت‌کنندگان در این اجتماع تأکید کردند که موضع مشترک ملت ایران، رئیس‌جمهور و نیرو‌های مقتدر نظامی کشور، دفاع از حقوق ملت، حفظ امنیت و صیانت از تمامیت ارضی ایران است.

مدافعان ایران عزیز همچنین در این اجتماع شبانه، بر ایستادگی و دفاع همه‌جانبه از مرز‌های کشور تأکید کرده و خواستار مقابله با تهدیدات و اقدامات تروریستی آمریکا شدند.