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مردم گلستان در تجمع شبانه، با استقبال از مواضع قاطعانه و شجاعانه رئیسجمهور، حمایت خود را از اقتدار دیپلماتیک ایران اعلام کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، شرکتکنندگان در این اجتماع تأکید کردند که موضع مشترک ملت ایران، رئیسجمهور و نیروهای مقتدر نظامی کشور، دفاع از حقوق ملت، حفظ امنیت و صیانت از تمامیت ارضی ایران است.
مدافعان ایران عزیز همچنین در این اجتماع شبانه، بر ایستادگی و دفاع همهجانبه از مرزهای کشور تأکید کرده و خواستار مقابله با تهدیدات و اقدامات تروریستی آمریکا شدند.