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قیمت نفت برنت با افزایش ۲ درصدی به ۱۰۶ دلار رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، و به نقل از رویترز؛ قیمت نفت روز پنجشنبه بیش از ۲ درصد افزایش یافت، قیمت نفت برنت با ۲.۳۲ دلار، معادل ۲.۲۵ درصد افزایش، به ۱۰۶ دلار در هر بشکه رسید، در حالی که قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت با ۱.۷۸ دلار، معادل ۱.۹۳ درصد افزایش، به ۹۳.۹۴ دلار در هر بشکه رسید.
پریانکا ساچدوا، رئیس بخش بینش بازار در فیلیپ نوا، گفت که بازار فیزیکی نفت به هیچ وجه به وضعیت کاملاً عادی نزدیک نیست.
معاملهگران همچنین محدودیتهای احتمالی آمریکا بر صادرات گازوئیل را ارزیابی کردند پس از آنکه پولیتیکو گزارش داد دولت ترامپ در حال آمادهسازی طرحهایی برای ممنوعیت ۹۰ روزه صادرات گازوئیل است؛ قیمت آتی گازوئیل در معاملات اواسط روز چهارشنبه در آمریکا حدود ۵ درصد کاهش یافت هر چند کاخ سفید این موضوع را تکذیب کرد.
کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا، پیشتر گفته بود که ممنوعیت صادرات گازوئیل کارساز نخواهد بود، حتی اگر ترامپ از آن حمایت میکند. تحلیلگران و ناظران بازار هشدار دادهاند که چنین ممنوعیتی کمکی به کاهش قیمتهای بالای انرژی نخواهد کرد و میتواند عرضه جهانی را بدتر کرده و اقتصادها را بیشتر مختل کند.
دادههای اداره اطلاعات انرژی نشان داد ذخایر فرآوردههای تقطیری آمریکا، شامل گازوئیل و نفت کوره، هفته گذشته ۴۲۸ هزار بشکه کاهش یافت و به ۱۰۷.۴ میلیون بشکه رسید.