رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی و اورژانس پیش‌بیمارستانی شوشتر از وقوع یک حادثه ترافیکی در محور شوشتر – مسجدسلیمان و جان‌باختن ۲ نفر و مصدوم ۳ نفر در این حادثه خبر داد.

۵ کشته و مصدوم بر اثر تصادف در محور شوشتر – مسجدسلیمان

۵ کشته و مصدوم بر اثر تصادف در محور شوشتر – مسجدسلیمان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، منصوری اظهار کرد: ساعت ۷ و ۲۶ دقیقه صبح امروز حادثه برخورد یک دستگاه خودروی شاسی‌بلند با یک دستگاه پژو ۴۰۵ در محور شوشتر به مسجدسلیمان، در محدوده منتهی به آبگاه رخ داد و نیرو‌های عملیاتی فوریت‌های پزشکی بلافاصله پس از دریافت گزارش، به محل اعزام شدند.

وی افزود: در این حادثه سه نفر مصدوم شدند که سه مرد ۳۵ ساله، ۴۵ و ۷۰ ساله پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه، توسط کد ۹۰۷ به بیمارستان منتقل شدند.

منصوری ادامه داد: دراین حادثه رانندگی، متأسفانه دو خانم ۳۰ ساله و ۵۰ ساله نیز به دلیل شدت جراحات وارده، در محل حادثه جان خود را از دست دادند.

رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی و اورژانس پیش‌بیمارستانی شوشتر بیان داشت: نیرو‌های عملیاتی اورژانس ۱۱۵ پس از حضور در صحنه، اقدامات لازم برای ارزیابی، تثبیت وضعیت مصدومان و انتقال آنان به مرکز درمانی را انجام دادند.

وی ضمن ابراز تأسف از جان‌باختن دو نفر در این حادثه، بر ضرورت رعایت قوانین و مقررات رانندگی، توجه به شرایط جاده و رعایت نکات ایمنی از سوی رانندگان در محور‌های مواصلاتی تأکید کرد.