مردم ایلام با ۲۰۷ شب حضور در میدان ۲۲ بهمن، بار دیگر حمایت خود را از نظام و انقلاب نشان دادند و از سخنرانی رئیس‌جمهور در سازمان ملل قدردانی کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ حضور مستمر مردم ایلام در میدان ۲۲ بهمن که به ۲۰۷ شب رسیده است، این بار با قدردانی از سخنرانی رئیس‌جمهور در سازمان ملل متحد همراه شد.

شرکت‌کنندگان در این مراسم با تشکر از مواضع قاطع و سخنرانی زیبای رئیس‌جمهور در عرصه بین‌المللی، بر حمایت خود از نظام و انقلاب اسلامی تأکید کردند.

این حضور مردمی که هر شب با شور و شعور انقلابی ادامه دارد، نمادی از اتحاد، اقتدار و همراهی ملت ایران با مسئولان در دفاع از منافع ملی است.