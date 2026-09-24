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فرمانده پایگاه هفتم پلیس آگاهی از بازداشت ۲ متهم به فروش دلارهای جعلی در خیابان فردوسی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ کرم سلطانی گفت: در پی دریافت چندین شکایت درباره فروش دلارهای جعلی در محدوده خیابانهای منوچهری و فردوسی، پروندهها تجمیع و تحقیقات تخصصی برای شناسایی عاملان این اقدامات آغاز شد.
وی افزود: بررسی اظهارات شکات نشان داد متهمان با فروش دلارهای واقعی و معرفی خود به عنوان گردشگر، اعتماد افراد را جلب کرده و پس از ایجاد اطمینان، در مراجعات بعدی اقدام به فروش دلارهای جعلی در کنار اسکناسهای اصل میکردند.
این مقام انتظامی ادامه داد: کارآگاهان با بررسی اظهارات شکات، مستندات ارائهشده و انجام اقدامات خاص پلیسی، موفق به شناسایی هویت ۲ متهم این پرونده شدند.
سلطانی خاطرنشان کرد: پس از شناسایی متهمان، کارآگاهان با طراحی عملیاتی ضربتی، آنها را هنگام فروش دلار جعلی در محدوده مرکز تجارت جهانی در خیابان فردوسی غافلگیر و دستگیر کردند.
فرمانده پایگاه هفتم پلیس آگاهی گفت: در بازرسی از متهمان، ۵۰۰ دلار جعلی کشف شد و در ادامه تحقیقات تاکنون ۶ نفر از مالباختگان نیز شناسایی شدهاند.
وی افزود: متهمان با دستور بازپرس شعبه سوم دادسرای ناحیه ۱۲ تهران تحت نظر قرار دارند و تحقیقات تکمیلی از آنها ادامه دارد.
سرهنگ سلطانی در پایان تصریح کرد: تحقیقات پلیس برای شناسایی سایر همدستان احتمالی متهمان و بررسی نحوه تهیه و جعل دلارهای مکشوفه با جدیت ادامه دارد.