بنا بر اعلام اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی، مردی جوان در حین کار با دستگاه کلوخ شکن در جاده مرزیجران، دچار نقص عضو شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی اعلام کرد: در پی اعلام حادثه‌ای در ساعت ۰۰:۵۸ بامداد امروز، مبنی بر گیر کردن پای یک مرد ۲۴ ساله در دستگاه کلوخ شکن در محدوده کنارگذر اراک-جاده مرزیجران، کارشناسان فوریت‌های پزشکی پایگاه اورژانس مرزیجران بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

بر اساس این گزارش، در این حادثه پای مصدوم از ناحیه زیر زانو دچار قطع عضو کامل شده بود که کارشناسان فوریت‌های پزشکی پس از حضور در محل، اقدامات درمانی پیش‌بیمارستانی را انجام داده و با تثبیت وضعیت مصدوم، وی را برای ادامه روند درمان به بیمارستان حضرت ولیعصر (ع) اراک منتقل کردند.