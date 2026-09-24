آئین اختتامیه مسابقات قرآن و عترت کارکنان وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و خانواده آنها با تجلیل از برگزیدگان در قم برگزار شد.

مسابقات قرآن و عترت کارکنان وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در قم

مسابقات قرآن و عترت کارکنان وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در قم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، مسابقات قرآن و عترت کارکنان وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و خانواده آنها با تجلیل از برگزیدگان در قم به کار خود پایان داد.

معاون قرآن و عترت بسیج وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با اشاره به حضور ۴۴۶ نفر از ۳۰ استان در این دوره از مسابقات گفت: امروز از ۹۱ برگزیده در رشته‌های حفظ، قرائت، تفسیر، مفاهیم، اذان و دعاخوانی تجلیل شد.

صدیقه قاسمی، حفظ سوره فتح به سفارش قائد شهید امت را از ویژگی‌های این دور از مسابقات دانست و گفت: با استقبال شرکت کنندگان، به زودی دوره مفاهیم سوره فتح در قالب مقاله‌های پژوهشی هم برگزار می‌شود.