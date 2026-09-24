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آیین بازگشایی چهارمین نمایشگاه دوسالانه بینالمللی «آرمان صلح» با شعار «هنر، زبان مشترک صلح» و با هدف بازخوانی مفاهیم انسانی و فرهنگی در قالب آثار هنری، در تهران برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، چهارمین دوره دوسالانه بینالمللی «آرمان صلح» به مناسبت روز جهانی صلح، با حضور دکتر محمدابراهیم زارعی، رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، دکتر ژیلا مشیری، رئیس مرکز معرفی فرهنگی پژوهشگاه و جمعی از مدیران، پژوهشگران و هنرمندان گشایش یافت.
این نمایشگاه در دوره جاری با محوریت موضوع صلح و با تأکید ویژه بر بخش «صداهای بهجامانده از بحران» برگزار میشود. در این راستا، تلاش شده است مفهوم صلح از منظرهای مختلف انسانی، اجتماعی، فرهنگی، فلسفی و زیستمحیطی مورد توجه قرار گیرد تا هنرمندان بتوانند روایت شخصی خود را از این مفهوم در قالب هنرهای تجسمی، ملی و دیجیتال ارائه دهند.
در این دوره، ۵۳۴ اثر از هنرمندان داخلی و بینالمللی از جمله از کشورهای نیجریه، هند، ژاپن، اوگاندا و ایرلند به دبیرخانه ارسال شده بود که در نهایت آثار منتخب در بخشهای مختلف نمایشگاهی به نمایش درآمدند. حضور هنرمندان از کشورهای مختلف، بستری برای شکلگیری گفتوگوی میانفرهنگی و انتقال ارزشهای مشترک انسانی فراهم کرده است.
همچنین در جریان این مراسم، از کتاب مجموعه آثار هنرمندان دورههای پیشین این دوسالانه رونمایی شد که هدف آن مستندسازی آثار و حضور هنرمندان در دورههای گذشته است.
این رویداد که با همکاری مرکز معرفی فرهنگی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، کانون فرهنگی هنری دایا و مؤسسه فرهنگی هنری آوای نصر ایرانیان برگزار میشود، بر نقش هنر در ایجاد گفتوگو میان فرهنگها و تقویت همزیستی مسالمتآمیز تأکید دارد.