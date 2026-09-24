جانشین پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از کشف بیش از ۳ هزار قلم انواع مواد شوینده و بیش از ۸۰ هزار قلم انواع نوشیدنی و مواد خوراکی قاچاق در یک انبار در شهرری خبر داد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ کارآگاه اسماعیل عبدی گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ در پی انجام اقدامات فنی و پلیسی، موفق به شناسایی و کشف یک انبار محل دپوی کالا‌های قاچاق در شهرری شدند.

وی افزود: در پی اقدامات اطلاعاتی مشخص شد مقادیری کالای قاچاق در این انبار تخلیه و دپو شده و سپس این کالا‌ها توسط وانت به بازار منتقل می‌شوند.

این مقام انتظامی ادامه داد: تیم عملیاتی پلیس پس از شناسایی محل، در عملیاتی غافلگیرانه وارد عمل شد و در بازرسی از انبار، مقادیر قابل توجهی کالای قاچاق را کشف کرد.

سرهنگ عبدی با اشاره به بررسی کالا‌های مکشوفه خاطرنشان کرد: اقلام کشف‌شده فاقد هرگونه اسناد و مدارک قانونی بوده و در همین راستا پرونده قضایی تشکیل شد.

جانشین پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ گفت: در این عملیات، ۳ هزار و ۳۸۶ قلم انواع مواد شوینده، ۲۹ هزار و ۶۶۴ بطری انواع نوشیدنی و ۵۲ هزار و ۲۵۸ قلم انواع مواد خوراکی قاچاق کشف و توقیف شد.

وی افزود: متهم دستگیرشده پس از تشکیل پرونده، به همراه پرونده قضایی مربوطه برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

این مقام پلیسی با بیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی کالا‌های کشف‌شده را بیش از ۴ میلیارد تومان برآورد کرده‌اند، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مرتبط با قاچاق یا احتکار کالا، موضوع را از طریق شماره ۳۰۱۱۰ به پلیس امنیت اقتصادی اطلاع دهند.