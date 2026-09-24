به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به نقل از تک‌کرانچ، کاربران نسخه‌های اشتراکی چت‌جی‌پی‌تی اکنون می‌توانند کارهایی نظیر تهیه پیش‌نویس ایمیل‌ها، خلاصه‌سازی پیام‌ها و نوشتن اسناد را تنها با صحبت کردن به این هوش مصنوعی بسپارند.

نکته متمایز این قابلیت آن است که فرمان صوتی تنها برای دریافت پاسخ صوتی نیست، بلکه کاربر می‌تواند هدف نهایی خود را بیان کند تا چت‌جی‌پی‌تی در قالب «قابلیت‌های ایجنتی» (Agentic)، مراحل لازم برای رسیدن به آن هدف را به‌صورت خودکار طی کند. به عبارت دیگر، کاربر به‌جای توضیح تک‌تک مراحل، دستور کلی را صادر کرده و هوش مصنوعی مسیر اجرای آن را مدیریت می‌کند. البته میزان دسترسی و دامنه کارهای قابل اجرا، به نوع حساب کاربری و ابزارهای در دسترس هر فرد بستگی دارد.