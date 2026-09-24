پخش زنده
امروز: -
برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان را میتوانید در این خبر ببینید.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان در تاریخ ۲ مهر ۱۴۰۵ را میتوانید در این خبر ببینید.
مهمترین عناوین اصلی روزنامههای انگلیس
دیلی میرور:
نجات معجزه آسای دو خلبان نیروی هوایی سلطنتی، هیچ کس کشته نشد.
تایمز:
حزب محافظه کار میگوید در صورت به قدرت رسیدن مزایای بیکاران بلند مدت را کاهش میدهد.
سموم خون در میان ساکنان نزدیک کارخانههای تولید مواد شیمیایی در سطوح بی سابقهای قرار دارد.
دیلی میل:
سرکوب بی رحمانه کمی بیدنوک در قبال مزایای بیکاری؛ کسانی که به اندازه کافی کار نکردند سی درصد از یارانه شان کم میشود و از مضرف مشروبات الکلی و سیگار و نیز از انجام شرط بندی منع میشوند
دیلی تلگراف:
محافظه کاران: ممنوعیت خارج کردن کمک هزینه های دولتی برای مصرف مشروبات الکلی
گاردین:
ایران به آمریکای قلدر حمله میکند.
نظام امتحانات دبیرستان تغییر میکند.
آی پیپر:
مقام ارشد اتحادیه اروپا: بریتانیا میتواند به توافقی شبیه کانادا با اتحادیه اروپا برسد.
فایننشال تایمز:
جان هیلی (وزیر خزانه داری) کاهش ذخیره مالی دولت را برای کاهش افزایش مالیاتها بررسی میکند.
مسیر خطرناک: سوریهایی که به دنبال عدالت برای جنایات اسد هستند تهدید به بازگشت خشونت میکنند.
ایندیپندنت:
بلر به برنهام: بریتانیا باید ظرف ۱۰ سال به اتحادیه اروپا بازگردد.
عناوین اصلی روزنامههای روسیه
«راسیسکایا گازتا»
اردوغان در دیدار با زلنسکی خواستار توقف حملات به کشتیها در دریای سیاه شد.
پوشیلین: مزدوران زیادی از آلمان، آمریکا و فرانسه در کنار نیروهای مسلح اوکراین میجنگند.
در لهستان، یک پایانه زمینی استارلینک که خدمات ارتباطی به اوکراین ارائه میدهد، دچار آتشسوزی شد.
«وزگلیاد»
چسناکوف: در انتخابات، اصل «رأی به «روسیه واحد»؛ رأی به رئیسجمهور» عمل کرد.
چین جنگنده J-۳۶ مجهز به سلاح لیزری را آزمایش کرد.
تونی بلر از بریتانیا خواست به اتحادیه اروپا بازگردد.
«ایزوستیا»
نیروهای روسیه در حالی که مستقیماً زیر آتش توپخانه نیروهای مسلح اوکراین بودند، یک تانک را تعمیر کردند و به پیشروی ادامه دادند.
دادگاه آمریکا ترامپ را ملزم کرد دسترسی خبرنگاران به کاخ سفید را بازگرداند.
نخستوزیر کانادا اذعان کرد این کشور در حال آمادهسازی برای احتمال حمله آمریکا است.
«کامرسانت»
وزارت خارجه روسیه چشمانداز اجرای ممنوعیت آزمایشهای هستهای را «مبهم» دانست.
قیمت نفت برنت از ۱۰۳ دلار فراتر رفت.
رومانی در پی فعالیتهای نظامی در نزدیکی اوکراین، جنگندههای خود را به پرواز درآورد.
«نزاویسیمایا گازتا»
ووچیچ: صربستان از گسترش شورای امنیت سازمان ملل متحد با مشارکت کشورهای در حال توسعه حمایت میکند.
گزارش ژاپنی: چین از نظر میزان استناد به مقالات علمی در رتبه نخست جهان قرار دارد.
تو لام: ویتنام آماده است به شریک آمریکا در توسعه فناوری تبدیل شود.
مهمترین عناوین اصلی برخی روزنامههای ترکیه
ینیشفق (Yeni Şafak):
• در سازمان ملل همه سخنها از فلسطین بود.
• اردوغان: به هدف تجارت ۱۰۰ میلیارد دلاری با آمریکا خواهیم رسید.
• اردوغان: به هرگونه سیاست همسانسازی فرهنگی «نه» میگوییم.
ترکیه (Türkiye):
• بحران در CHP؛ استعفای منصور یاواش به بحران آنکارا در این حزب انجامید.
• گام تازه برای پایان حضور پ. ک. ک در سنجار؛ توافق ترکیه و عراق
• بحران صندوقهای سرمایهگذاری؛ هزینه این بحران میتواند دامنگیر بخشهای مختلف اقتصاد ترکیه شود.
• ترکیش ایرلاینز سفارش خرید ۱۵۰ فروند هواپیمای بوئینگ را اعلام کرد.
• اردوغان در نیویورک با بازرگانان دیدار کرد؛ هدف تجارت ۱۰۰ میلیارد دلاری با آمریکا
حریت (Hürriyet):
• منصور یاواش از حزب جمهوریخواه خلق استعفا کرد.
• اردوغان: هدف، تصمیمگیری همراه با اجرای عملی در اجلاس اقلیمی است.
• کامیونهای ترکیهای نمیتوانند وارد اتحادیه اروپا شوند.
صباح (Sabah):
• «بیداری جهانی»؛ مسئله غزه و فلسطین در کانون سخنان رهبران در سازمان ملل
• اردوغان بار دیگر صدای مظلومان از تریبون سازمان ملل شد
ملیت (Milliyet):
• «نشست ترمیناتور»؛ آمریکا و چین درباره ایجاد خط اضطراری هوش مصنوعی مذاکره میکنند.
• پ. ک. ک از سنجار عراق خارج خواهد شد.
• نتانیاهو نیویورک را به تنش کشاند.
• اردوغان از رهبران جهان برای اجلاس COP۳۱ آنتالیا درخواست حمایت کرد.
• هشدار درباره النینو؛ احتمال صدها هزار مرگ ناشی از گرما در جهان
سوزجو (Sözcü):
• تیتر اصلی: «این پولهای عجیب را چه کسی و چگونه به دست آورده است؟»
بیرگون (BirGün):
• تیتر اصلی: «تصویر سازمان ملل؛ تبعیت کامل از آمریکا»
• «در صف مقدم برای آمریکا»؛ انتقاد از سیاست دولت ترکیه در قبال ایران و منطقه
• «رسوایی صندوقها محصول این نظام است»؛ صدها هزار سرمایهگذار درگیر پرونده صندوقهای سرمایهگذاری
• روابط با تهران در آستانه مرحلهای پرریسک
• آیا استعفای منصور یاواش مقدمه اعلام نامزدی اوست؟
مهمترین عناوین روزنامهها و خبرگزاریهای پاکستان
«رادیو پاکستان»
* دولت پاکستان برای تقویت سرمایه گذاری و فعالیتهای اقتصادی فضای مناسبی فراهم میکند.
* پاکستان ورود عمدی و غیرقانونی پهپادها از خاک افغانستان به خاک خود را محکوم کرد.
* نخست وزیر پاکستان: آماده توسعه همکاریهای اقتصادی با اتحادیه اروپا هستیم.
* معاون نخست وزیر پاکستان با وزیر امور خارجه ایران درباره تحولات منطقه گفتوگو کرد.
«آج نیوز»
* پلیس پاکستان: حمله به مقر پلیس در کوهات برای آزادی تروریستهای بازداشت شده انجام شد.
* هشت نظامی آمریکایی ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن پس از جنگ ایران اقدام به خودکشی کردند.
* هشت نماینده پارلمانی حزب تحریک انصاف پاکستان بازداشت و شماری از وزیران ناپدید شدند.
* پاکستان در پاسخ به حملات پهپادی، مواضع نیروهای طالبان در افغانستان را هدف حملات هوایی قرار داد.
«دنیا نیوز»
* ۱۹ تروریست در عملیات نیروهای امنیتی پاکستان در بلوچستان کشته شدند.
* شهباز شریف: پاکستان به تلاشهای خود برای کاهش تنش میان ایران و آمریکا ادامه میدهد.
* هشدار دولت پاکستان به حزب عمران خان درباره راهپیمایی به سمت اسلام آباد
* اعلام آمادگی پاکستان برای مشارکت در روند بازسازی و احیای اقتصادی سوریه
مهمترین عناوین روزنامهها و خبرگزاریهای افغانستان
روزنامه انیس
آغاز مطالعات انتقال آب صیاد به کابل جدید
تاکید یونانی بر ادامه همکاری در زمینه رسیدگی به مشکلات بازگشت کنندگان
خبرگزاری باختر
حملات هوایی رژیم نظامی پاکستان به خوست؛ تلفات جانی در پی نداشت.
ترامپ: مقامات آمریکایی و ایرانی دیدار بسیار خوبی داشتند.
گفتوگوها درباره فرصتهای اقتصادی و سرمایهگذاری در افغانستان
روزنامه هشت صبح
پاکستان از سرنگونی ۸ پهپاد منتسب به طالبان خبر داد؛ مجاهد: صحت ندارد.
احمد الشرع: بلندیهای جولان خاک سوریه باقی میماند.
بهای جهانی نفت کاهش یافت.
تاکید وزیر خارجه اوکراین بر کنترل سطح تنشها در دیدار با عراقچی
خبرگزاری پژواک
هشدار تهران به کشورهای منطقه در پی طرح آمریکا علیه پروازهای ایران
اتاق تجارت افغانستان و اتاق تجارت افغانستان ـ آمریکا تفاهمنامه همکاری امضا کردند
والی هرات و هیئت ایرانی درباره توسعه تجارت و ترانزیت گفتوگو کردند
مهمترین عناوین برخی رسانههای جنوب شرق آسیا
• کانال اخبار آسیا
«آتشسوزیهای پیاپی»: آنچه سوماتر درباره مشکل تکرارشونده مه دود در اندونزی آشکار میکند.
رئیسجمهور ایران میگوید اجازه نخواهد داد از تنگه هرمز به عنوان اهرم فشار استفاده شود.
بازگشت تنشها در دریای جنوبی چین، تنها مسئله زمان بود.
• بانکوک پست
خطرات هوش مصنوعی و جنگ ایران؛ محورهای اصلی مباحث سازمان ملل
• استار مالزی
رئیسجمهور ایران میگوید تهران در جنگ با آمریکا تسلیم نخواهد شد، اما به دیپلماسی باور دارد.
• آسترو آوانی
پزشکیان: ایران آماده گفتوگو است، اما تسلیم نخواهد شد.