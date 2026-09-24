تیم ملی کبدی در چهارمین و آخرین دیدار مرحله گروهی خود به پیروزی رسید و راهی نیمه‌نهایی شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، تیم ملی کبدی مردان ایران در چهارمین و آخرین دیدار خود از مرحله گروهی بازی‌های آسیایی ناگویا برابر پاکستان به میدان رفت.

شاگردان تازه‌قلعه در نیمه اول با نتیجه ۲۰ بر ۱۴ و در پایان با نتیجه ۵۱ بر ۳۰ پیروز شدند و به نیمه نهایی راه یافتند.

تیم ملی مردان ایران پیش از این با نتیجه ۸۳ - ۲۷ تایلند و با نتیجه ۶۷ - ۳۳ مالزی و ۷۶ -۲۳ نپال را شکست داده بودند.

تیم ملی کبدی ایران با قرار گرفتن در رده نخست گروه B فردا در مرحله نیمه‌نهایی به مصاف چین تایپه خواهد رفت.

فاضل اتراچالی، امیر حسین اجلالی، امیرحسین بسطامی، امیرحسین تقی پور، امید خجسته، محمدرضا شادلو، علی صمدی، امیرمحمد ظفردانش، امیررضا علی اکبری، رضا میرباقری، علیرضا میرزائیان و معین نبی بخش ترکیب تیم ملی کبدی را در بازی‌های آسیایی تشکیل می‌دهند.