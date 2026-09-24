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فاطمه مجلل بانوی روئینگسوار، در بازیهای آسیایی ناگویا چهارمین طلای ایران را صید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، بانوی روئینگسوار، در بازیهای آسیایی ناگویا چهارمین طلای ایران را صید کرد.
فاطمه مجلل در فینال تکنفره سبک وزن قایقرانی روئینگ بازیهای آسیایی ناگویا به نشان طلا رسید.
این نخستین مدال روئینگ و چهارمین طلای کاروان ایران است.
فاطمه مجلل در فینال مادۀ تکنفره سنگین وزن روئینگ زنان با زمان ۷:۳۵:۹۹ در جایگاه سوم قرار گرفت و به مدال برنز رسید تا بعد از کسب طلا در بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ دبل کند.
فاطمه مجلل از ورزشکاران شناختهشده ارومیه و آذربایجانغربی در رشته قایقرانی است که طی سالهای اخیر در ردههای ملی حضور داشته و در رقابتهای مختلف داخلی و بینالمللی برای ایران به میدان رفته است.