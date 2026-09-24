معاون درمان وزارت بهداشت در حاشیه بازدید از بیمارستان آیت‌الله طبرسی ساری از وضعیت تأمین واکسن‌های فصلی و آمادگی نظام سلامت برای مقابله با بیماری‌های تنفسی در فصل جدید خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ معاون درمان وزارت بهداشت در حاشیه بازدید از بیمارستان آیت‌الله طبرسی ساری، از وضعیت تأمین واکسن‌های فصلی و آمادگی نظام سلامت برای مقابله با بیماری‌های تنفسی در فصل جدید خبرداد.

رضوی، با اشاره به زمان عرضه واکسن آنفولانزا اظهار داشت: واکسن‌های آنفولانزا قرار بود از اواخر شهریورماه به بازار عرضه شود اگرچه به دلایلی برخی محموله‌های پیش‌بینی شده با تأخیر مواجه شدند، اما در حال حاضر با همکاری سازمان غذا و دارو و معاونت درمانی، برنامه‌ریزی‌های لازم برای توزیع واکسن‌ها بر اساس اولویت نیاز شهروندان صورت گرفته است.

وی افزود: برای اطمینان از پوشش کامل، به‌ویژه برای بیماران خاص در مهرماه، رایزنی‌های لازم با سایر کشور‌های دارای آمادگی برای ارسال واکسن در حال انجام است تا اولویت‌های درمانی به طور کامل پوشش داده شود.

معاون درمان وزارت بهداشت در بخشی دیگر از سخنان خود به مدیریت بیماری‌های فصلی و کووید-۱۹ پرداخت و گفت: در حال حاضر توصیه‌های جدی و هشدار خاصی برای کووید-۱۹ وجود ندارد، اما حوزه سلامت ما در حالت آمادگی کامل قرار دارد. مراکز درمانی با تعریف کد‌های عملیاتی جدید، این توانایی را دارند که بر اساس تعداد مراجعات، ظرفیت تخت‌های ایزوله، ICU و اتاق‌های تنفسی را به صورت منعطف تغییر داده و مدیریت کنند.

رضوی همچنین به ارتقای مهارت‌های کادر درمان اشاره کرد و گفت: پرسنل درمانی ما دوره‌های آموزشی ویژه‌ای را برای مراقبت از بیماران تنفسی گذرانده‌اند تا بهترین خدمات درمانی ارائه شود.

وی در پایان از شهروندان خواست تا برای پیشگیری از عوارض سرماخوردگی و بیماری‌های فصلی، توصیه‌های بهداشتی را به دقت رعایت کنند.