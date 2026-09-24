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مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران از اجرای همزمان برنامههای تأمین مسکن، بهسازی محلات و جابهجایی بخشی از ساکنان برای ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی چابهار خبر داد و گفت: مشارکت مردم، دستگاههای اجرایی و نهادهای محلی در پیشبرد این اقدامات نقش اساسی دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران گفت: رشد جمعیت چابهار و افزایش مهاجرت، توسعه سکونتگاههای غیررسمی را در این شهر به دنبال داشته است.
عبدالرضا گلپایگانی افزود: رشد جمعیتی چابهار حدود ۱۲ درصد است و نقشهای بندری، صنعتی و ماهیگیری این شهر، زمینهساز افزایش جمعیت شده است.
وی گفت: توسعه منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی، خشکسالی در شرق کشور و مهاجرت ناشی از شرایط کشورهای همسایه از عوامل شکلگیری این سکونتگاههاست.
معاون وزیر راه و شهرسازی، گرانی زمین و مسکن و نبود ظرفیت کافی برای اسکان خانوارهای کمدرآمد را از دیگر عوامل مؤثر در این زمینه دانست.
گلپایگانی گفت: برای پاسخ به این شرایط، تأمین مسکن در چارچوب نهضت ملی مسکن در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: در محلاتی که ساختار اجتماعی شکل گرفته، ساماندهی در محل سکونت و ارتقای کیفیت محیط زندگی دنبال میشود.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران بیان کرد: برای بخشی از ساکنان نیز جابهجایی با استفاده از ظرفیت طرح هزار واحدی مسکن محرومان در دستور کار قرار گرفت.
وی گفت: در خارج از محدوده شهر، بنیاد مسکن اقدامات گستردهای برای بهسازی و ساماندهی انجام داده است.
گلپایگانی افزود: در محدوده شهری نیز اصلاح شبکه معابر و تأمین خدمات مورد نیاز با همکاری دستگاههای مختلف دنبال شده است.
وی نقش بسیج سازندگی، منابع دولتی و خیران را در اجرای طرح هزار واحدی چابهار مؤثر دانست.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: در کنار تأمین سرپناه، ایجاد مسجد، مدرسه، فضای بازی، معابر مناسب و سایر خدمات عمومی نیز مورد توجه قرار گرفته است.
گلپایگانی تأکید کرد: ساماندهی محله جنگلوک با همکاری و همراهی مردم انجام شد و مشارکت ساکنان در پیشبرد این اقدام نقش اساسی داشت.
وی همچنین از برنامهریزی برای توسعه سرانههای فرهنگی، آموزشی و ورزشی در دیگر محلات کمبرخوردار چابهار خبر داد.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران همکاری منطقه آزاد، شهرداری و بنیاد مسکن را در اجرای برنامههای ساماندهی مؤثر عنوان کرد.
گلپایگانی ابراز امیدواری کرد با تداوم این اقدامات، محلهای برخوردار از امکانات مناسب و ظرفیتهای اشتغال شکل گیرد و به الگویی برای دیگر مناطق کشور تبدیل شود.