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از ۱۱ طرح شهری شامل مرکز فرهنگی ـ اجتماعی خاتمالانبیاء(ص) به همراه ۱۰ طرح عمرانی با هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال هزینه در مشهد بهرهبرداری شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، شهردار مشهد در این مراسم گفت: مرکز فرهنگی ـ اجتماعی خاتمالانبیاء (ص) بهعنوان یکی از طرح های مهم منطقه ۱۰ شهرداری است که با رویکرد تقویت بنیان خانواده، ارتقای سطح آموزشهای اجتماعی و افزایش مشارکتهای فرهنگی شهروندان در محدوده بزرگراه پیامبر اعظم(ص) با زیربنای هزار و ۲۵۰ مترمربع و در چهار طبقه اجرا شده است.
محمدرضا قلندر شریف افزود: فعالیت این مرکز فقط محدود به دانشآموزان نیست، جامعه هدف این مرکز دانشآموزان، خانوادهها، کودکان و بهویژه جوانان در آستانه ازدواج و زوجهای جوان هستند.
وی ادامه داد: مسیر افتتاح طرح ها با قوت ادامه دارد و در مهرماه نیز تعداد قابل توجهی از طرح های شهری به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی بیان کرد: همچنین در هفته دفاع مقدس با حضور مردم، مسوولان، ایثارگران و خانوادههای معظم شهدا، از یادمان شهید گمنام پارک ملت رونمایی خواهد شد.
رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر مشهد نیز در این مراسم گفت: سهم بودجه فرهنگی شهرداری مشهد که در گذشته نزدیک به ۲ درصد بود، پس از تلاش دوساله اعضای شورای اسلامی شهر به حدود ۱۰ درصد از بودجه کلانشهر مذهبی مشهد افزایش یافته است و این میزان اعتبار نیازمند ساختار متناسب برای سیاستگذاری و اجرای برنامههای فرهنگی است.
حجتالاسلام حسن منصوریان افزود: این افزایش بودجه میتواند نویدبخش ایجاد زیرساختهای فرهنگی مناسب، فضاهای اشتراکی، کتابخانهها، فرهنگسراها، مساجد و زیرساختهای ورزشی باشد، اما چنین میزان اعتباری به یک ساختار متناسب نیز نیاز دارد و با یک سازمان نمیتوان همه این اقدامات را مدیریت کرد.
وی با اشاره به سخنرانی رییسجمهور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد بیان کرد: در این سخنرانی، روحیه یک ایرانی واقعی با غیرت به جهانیان نشان داده شد و از مظلومیت ملتی سخن گفته شد که در قله قرار دارد.
وی ادامه داد: در این سخنرانی از ایرانی گفته شد که رهبرش را بدون منطق و دلیل ترور کردند و از کودکان، دختران و پسرانی که به خاک و خون کشیده شدند. این مظلومیتها دامنگیر جنایتکاران خواهد شد.