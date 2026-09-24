معاون آموزش متوسطه اداره‌کل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران، از اجرای برنامه «موج» توانمندسازی دبیران ریاضی و علوم در سال تحصیلی ۱۴۰۶–۱۴۰۵ با رویکرد مطالعات بین‌المللی تیمز ۲۰۲۷ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، معاون آموزش متوسطه اداره‌کل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران، از اجرای برنامه «موج» توانمندسازی دبیران ریاضی و علوم در سال تحصیلی ۱۴۰۶–۱۴۰۵ با رویکرد مطالعات بین‌المللی تیمز ۲۰۲۷ خبر داد و اظهار داشت: «تقویم اجرایی این برنامه با هدف ارتقای کیفیت آموزش، توانمندسازی حرفه‌ای دبیران و تقویت آمادگی آموزشی دانش‌آموزان در مناطق ۲۱گانه تدوین و ابلاغ شده است.»

وی با اشاره به اهمیت مطالعات تیمز در سنجش کیفیت یادگیری دانش‌آموزان در حوزه‌های ریاضی و علوم افزود: «برنامه «موج» با بهره‌گیری از ظرفیت گروه‌های آموزشی و با تمرکز بر نیازهای واقعی کلاس درس طراحی شده است تا توانمندسازی دبیران به‌صورت هدفمند و مستمر دنبال شود و زمینه ارتقای کیفیت فرآیند یاددهی ـ یادگیری فراهم آید.»

معاون آموزش متوسطه اداره‌کل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران تصریح کرد: «در این برنامه، تیمز ۲۰۲۷ به‌عنوان یکی از محورهای جهت‌دهنده محتوای توانمندسازی مورد توجه قرار گرفته و تلاش می‌شود مؤلفه‌های مرتبط با کیفیت آموزش ریاضی و علوم، روش‌های نوین تدریس، طراحی فعالیت‌های یادگیری و سنجش و ارزشیابی در برنامه‌های آموزشی دبیران گنجانده شود.»

آقاگلی با تشریح سطوح اجرای این طرح ادامه داد: «برنامه «موج» در سه سطح قطب، منطقه و مدرسه اجرا می‌شود و شامل دوره‌های حضوری، کارگاه‌های تخصصی، نشست‌های حرفه‌ای و برنامه‌های یادگیری مشارکتی است؛ این ساختار سه‌سطحی امکان انتقال تجربه و دانش تخصصی از سطح استان به مناطق و مدارس و همچنین انعکاس نیازهای واقعی کلاس‌های درس به سطوح برنامه‌ریزی را به خوبی فراهم می‌کند.»

وی با تأکید بر استمرار این طرح در طول سال تحصیلی خاطرنشان کرد: «هدف از اجرای «موج»، برگزاری چند دوره آموزشی مقطعی نیست، بلکه ایجاد یک شبکه یادگیری حرفه‌ای مستمر برای معلمان است تا از طریق تبادل تجربه و شناسایی چالش‌های آموزشی، راهکارهای عملیاتی متناسب با نیازهای دبیران ارائه گردد.»

آقاگلی در پایان تأکید کرد: «طرح «موج» بستری برای استمرار یادگیری حرفه‌ای دبیران و «تیمز ۲۰۲۷» فرصتی ارزشمند برای بازاندیشی در کیفیت آموزش ریاضی و علوم است؛ پیوند این دو رویکرد می‌تواند مسیر توانمندسازی هدفمند معلمان و ارتقای ملموس یادگیری دانش‌آموزان را در مدارس شهرستان‌های استان تهران بیش از پیش تقویت کند.»