

رقیه رحمانی، مدیرکل بهزیستی استان با اشاره به شعار امسال هفته ناشنوایان با عنوان «رسمیت زبان اشاره ایرانی؛ گامی برای عدالت ارتباطی» اظهار کرد: فراهم کردن دسترسی برابر افراد دارای معلولیت به خدمات، امکانات و فرصت‌های اجتماعی، یکی از الزامات تحقق مشارکت برابر در جامعه است و دستگاه‌های مختلف باید در این مسیر نقش خود را ایفا کنند.

وی افزود: در حال حاضر ۹ هزار و ۳۲۴ فرد ناشنوا و کم‌شنوا تحت پوشش بهزیستی مازندران قرار دارند و رویکرد بهزیستی در این حوزه، علاوه بر ارائه خدمات تخصصی، بر توانمندسازی، افزایش استقلال و فراهم کردن زمینه حضور و مشارکت مؤثر این افراد در جامعه استوار است.

مدیرکل بهزیستی مازندران، اختلالات ژنتیکی را یکی از عوامل مهم بروز اختلالات شنوایی عنوان کرد و گفت: برنامه غربالگری، تشخیص و مداخله زودهنگام شنوایی نوزادان و شیرخواران، از برنامه‌های مهم بهزیستی در حوزه پیشگیری از معلولیت است که با هدف شناسایی به‌موقع اختلالات و فراهم کردن امکان دریافت خدمات درمانی و توانبخشی در سنین طلایی اجرا می‌شود.

رحمانی با تأکید بر اهمیت ماه‌های نخست زندگی اظهار کرد: از بدو تولد تا شش‌ماهگی، دوره‌ای بسیار مهم برای شناسایی و مداخله در اختلالات شنوایی است و تشخیص افت شنوایی پیش از سه‌ماهگی و آغاز مداخلات مناسب پیش از شش‌ماهگی، می‌تواند زمینه رشد بهتر مهارت‌های گفتاری و زبانی کودک را فراهم کند.

وی ادامه داد: برنامه غربالگری شنوایی نوزادان و شیرخواران در سه مرحله غربالگری، تشخیص و مداخله دنبال می‌شود که باید به ترتیب پیش از یک‌ماهگی، حداکثر تا سه‌ماهگی و حداکثر تا شش‌ماهگی انجام شود.

مدیرکل بهزیستی مازندران همچنین از اجرای برنامه غربالگری شنوایی کودکان سه تا پنج سال خبر داد و گفت: شناسایی و مداخله به‌موقع در این گروه سنی می‌تواند از پیامدهای اختلالات شنوایی بر رشد گفتار و زبان، یادگیری و ابعاد اجتماعی و روانی کودک پیشگیری کرده یا آن را کاهش دهد.

رحمانی با اشاره به تداوم حمایت‌های بهزیستی پس از مرحله شناسایی، گفت: خدمات بهزیستی در حوزه اختلالات شنوایی، مجموعه‌ای از خدمات آموزشی، توانبخشی، درمانی و حمایتی را دربرمی‌گیرد و متناسب با نیاز افراد و خانواده‌ها ارائه می‌شود.

وی با اشاره به حمایت‌های انجام‌شده در زمینه تجهیزات و خدمات تخصصی افزود: طی این مدت برای ۷۰۰ نفر سمعک تأمین شده و در حوزه کاشت حلزون نیز ۱۳۰ نفر از حمایت‌های مربوط به کاشت حلزون شنوایی بهره‌مند شده‌اند که برای این بخش، نزدیک به ۱۱ میلیارد میلیون تومان هزینه پرداخت شده است.

مدیرکل بهزیستی مازندران، ارائه خدمات آموزشی و توانبخشی به کودک و خانواده در مراکز روزانه، خدمات توانبخشی حرفه‌ای برای افراد دارای اختلالات شنوایی بالای ۱۴ سال و فعالیت کارگاه‌های تولیدی حمایتی را از دیگر خدمات بهزیستی عنوان کرد.

رحمانی افزود: شنوایی‌سنجی، گفتاردرمانی، تربیت شنوایی، تأمین وسایل کمک‌توانبخشی و پرداخت کمک‌هزینه تعمیر قطعات کاشت حلزون شنوایی نیز در زنجیره خدمات بهزیستی به افراد دارای اختلالات شنوایی قرار دارد.

وی ادامه داد: حمایت از دانش‌آموزان و دانشجویان دارای اختلالات شنوایی از طریق پرداخت کمک‌هزینه تحصیلی و همچنین ارائه تسهیلات اشتغالزایی و مسکن، در چارچوب ضوابط و ظرفیت‌های موجود دنبال می‌شود.

رحمانی همچنین بر ارتقای دانش تخصصی نیروهای فعال در مراکز تأکید کرد و گفت: برگزاری کارگاه‌های آموزشی ویژه مربیان و کارشناسان مراکز روزانه توانبخشی اختلالات شنوایی، با هدف ارتقای کیفیت خدمات و پاسخگویی بهتر به نیازهای جامعه هدف انجام می‌شود.

مدیرکل بهزیستی مازندران با اشاره به توانمندی افراد ناشنوا و کم‌شنوا در عرصه‌های مختلف اظهار کرد: در میان افراد تحت پوشش بهزیستی استان، ورزشکاران ملی‌پوش در رشته‌های مختلف حضور دارند و افراد توانمندی نیز در حوزه‌های علمی، هنری و ورزشی فعالیت می‌کنند.

رحمانی در پایان با قدردانی از فعالیت‌های کانون ناشنوایان مازندران گفت: این کانون با چندین شعبه در استان، در مسیر حمایت از جامعه ناشنوایان و پیگیری مطالبات آنان فعالیت می‌کند و تقویت همکاری میان بهزیستی، تشکل‌های جامعه هدف و سایر دستگاه‌ها می‌تواند زمینه تحقق هرچه بیشتر عدالت ارتباطی، مشارکت اجتماعی و فرصت‌های برابر را فراهم کند.