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آزمون استخدامی صدا و سیمای مرکز قم صبح امروز با رقابت بیش از ۷۰۰ داوطلب برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آزمون استخدامی صدا و سیمای مرکز قم صبح امروز با رقابت بیش از ۷۰۰ داوطلب برگزار شد.
قائم مقام اداره کل منابع انسانی سازمان صدا و سیما امروز در حاشیه بازدید از نحوه برگزاری آزمون گفت: ۷۰۷ نفر برای شرکت در این آزمون ثبت نام کردند.
علیرضا دهقانی با بیان اینکه از این تعداد ۲۵ نفر در نهایت پذیرفته میشوند افزود: آزمون استخدامی صدا و سیما برای جذب نیرو در استان قم در ۹ عنوان شغلی در حوزههای فنی، صیانت، مالی، کارشناس منابع انسانی و صدابرداری برگزار شد.
وی گفت: بعد از برگزاری آزمون کتبی از داوطلبان با حضور تیمهای تخصصی مصاحبه حضوری گرفته میشود.
قائم مقام اداره کل منابع انسانی سازمان صدا و سیما ابراز امیدواری کرد: فرایند استعلامهای هشتگانه از جمله سلامت و گزینش برای صدور ابلاغ پذیرفته شدگان تا دو ماه آینده انجام خواهد شد.