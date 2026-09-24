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رئیس هیئتمدیره انجمن لوازم خانگی ایران میگوید حدود ۹۵ درصد نیاز کشور در صنعت لوازم خانگی از تولید داخل تأمین میشود و این در حالیست که فعالان این صنعت سالانه بیش از یک میلیارد دلار ارز دریافت میکنند.
به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای علیرضا محمدی دانیالی حمدی دانیالی رئیس انجمن لوازم خانگی گفت: حدود ۹۵ درصد نیاز کشور در این صنعت تولید داخل است و این صنعت همچنین حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار صادرات به کشورهای منطقه دارد.
براساس اعلام انجمن لوازم خانگی، حجم بازار این صنعت در ایران حدود ۶ میلیارد دلار است و اگر فرض بر این باشد که داخلی سازی به ۹۵ درصد رسیده است، یعنی این صنعت باید سالانه ۳۰۰ میلیون دلار ارزبری داشته باشد، اما آمارهای دفتر تخصصی لوازم خانگی وزارت صمت، حکایت از این دارد که سالانه بیش از ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار ارز به این صنعت اختصاص یافته است.
اگر چنین باشد، پس ارز دریافتی این صنعت بیش از نیازش بوده، اما فرض دیگر این است که ۹۵ درصد از محصولات نهایی، ساخت داخل هستند و در واقع قطعات مورد نیاز، وارداتی هستند و وابسته به ارز، برای همین تکانههای قیمت ارز تاثیر بسیاری بر قیمت لوازم خانگی دربازار دارد.
امید فاضلینیا دبیرکل انجمن ملی تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران میگوید: نیاز ارزی این صنعت سالانه حدود ۱.۵ تا ۱.۶ میلیارد دلار است.
اگر داخلی سازی واقعی به میزان ۹۵ درصد اتفاق افتاده باشد، نباید با تغییر نرخ ارز، شاهد افزایش قیمت لوازم خانگی باشیم. از طرفی ممنوعیت واردت لوازم خانگی در سالهای اخیر باعث ایجاد یک بازار انحصاری و افزایش چشمگیر قیمتها در این صنعت شده است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی میگوید: وزارت صمت و سازمان حمایت از مصرف کنندگان باید میزان افزایش قیمت لوازم خانگی را در کل زنجیره تولید بررسی کنند و مانع از گرانفروشی شوند.
به گفته مصطفی طاهری؛ افزایش قیمت لوازم خانگی نباید بیش از میزان افزایش هزینههای تولید باشد، قدرت خرید مردم برای تهیه لوازم خانگی کاهش یافته است و تولیدکنندگان نباید افزایش قیمت خارج از عرف اعمال کنند.
هر زمان که صحبت از آزادسازی واردات لوازم خانگی به میان میآید، فعالان این صنعت مدعی افزایش عمق داخلی سازی و بی نیازی به واردات میشوند، اما تقاضای بیش از یک میلیارد دلار ارز در سال، نشان میدهد که یا آمار داخلی سازی صحیح نیست یا ارز دریافتی این صنعت، سر از جای دیگری درآورده است.
گزارش مکتوب از؛ امیر نوایی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما