نماینده تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس:

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرتضی محمودی در گفت‌و‌گو با شبکه خبر با اشاره به بازتاب سخنرانی مسعود پزشکیان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اظهار کرد: هم‌زمان با برگزاری این مجمع، خبر‌ها و گمانه‌زنی‌هایی درباره روابط ایران و آمریکا و نحوه حضور هیئت ایرانی در سازمان ملل منتشر می‌شد که در جامعه نگرانی‌هایی ایجاد کرده بود. مردم، نخبگان و کارشناسان با حساسیت پیگیر این بودند که تحولات و روند‌های دیپلماتیک در مسیر منافع ملی ایران قرار دارد یا خیر. در چنین فضایی، سخنان رئیس‌جمهور مورد توجه ویژه مردم داخل کشور و افکار عمومی خارج از ایران قرار گرفت.

وی با بیان اینکه سخنان پزشکیان «ذهنیت‌ها را روشن کرد و بذر امید را در دل مردم کاشت»، گفت: رئیس‌جمهور به موضوعات راهبردی جمهوری اسلامی ایران، از مسئله فلسطین و تحولات منطقه تا تحریم‌ها و فشار‌های آمریکا، پرداخت و مواضع کشور را با صراحت بیان کرد. اشاره رئیس‌جمهور به حضور و همراهی مردم از نکات برجسته این سخنرانی بود. تریبون سازمان ملل فرصتی مهم برای بازتاب مواضع جمهوری اسلامی ایران است. طرح نقش مردم و تأکید بر حضور آنان در ماه‌های گذشته، نشان داد که اتکای کشور به مردم یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های ایران در برابر فشارهاست.

نماینده تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس با قدردانی از رئیس‌جمهور، سخنرانی او را قاطع و شجاعانه توصیف کرد و گفت: زبان بدن و واکنش پزشکیان به اقدامات آمریکا، جنایات اسرائیل و اظهارات ترامپ نیز در کنار منطق سخنانش مورد توجه قرار گرفت و بازتاب گسترده‌ای داشت.

وی با اشاره به پاسخ رئیس‌جمهور ایران به اظهارات تهدیدآمیز رئیس‌جمهور آمریکا، اظهار کرد: منطق سخنان پزشکیان برای مخاطبان قابل‌فهم بود و این منطق از قدرت درونی کشور، از جمله مردم، نیرو‌های مسلح و جوانان، سرچشمه می‌گیرد. خشم و انزجار مردم ایران از آسیب‌هایی که به کشور وارد شده نیز در پاسخ رئیس‌جمهور به اظهارات ترامپ بازتاب داشت و لحن و زبان بدن او بر تأثیرگذاری این پاسخ افزود.