ورود وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به مسکو

ورود وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به مسکو

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از مسکو، سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برای شرکت در رویداد‌های هفته فرهنگی ایران ظهر امروز در راس کاروان ۱۶۸ نفره از هنرمندان و اهالی فرهنگ به یاد ۱۶۸ شهید مدرسه شجره طیبه میناب با استقبال سفیر جمهوری اسلامی ایران وارد فرودگاه شرمیتووای مسکو شد.

میزبانی کاروان فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برعهده وزارت فرهنگ روسیه است و سید عباس صالحی ضمن افتتاح روز‌های فرهنگی ایران در روسیه در اجلاس فرهنگ‌های متحد در سن‌پترزبورگ نیز شرکت می‌کنند. در سفر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به روسیه، ایران و روسیه موافقت‌نامه تولید مشترک فیلم امضا می‌کنند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین جلسات دوجانبه‌ای با مقامات بلندپایه روس خواهند داشت و همراه با همتای روس خود در جلسه کمیته فرهنگی ایران و روسیه حضور خواهند یافت، نشستی که با امضای موافقت‌نامه بین دو دولت درباره تولید مشترک فیلم همراه خواهد بود.

روز‌های فرهنگی ایران در شهر‌های «سن‌پترزبورگ»، «مسکو»، «کازان» و «آستراخان» برگزار خواهد شد و هیأت هنرمندان برجسته کشورمان و نخبگان فرهنگی هنری در قالب کاروانی ۱۶۸ نفره به عنوان نمادی از شمار دانش‌آموزان و معلمان شهید مدرسه میناب راهی روسیه شده‌اند.

همچنین طنین ارکستر ملی ایران در سالن بزرگ و مشهور مسکو با نام «بالشوی تاتر» به صدا در خواهد آمد.

سیدعباس صالحی در بدو ورود به مسکو گفت: کاروان اقتدار فرهنگی منادیان میناب به عنوان بزرگترین هیأت فرهنگی اعزامی کشور با برپایی نمایشگاه هنر‌های تجسمی همراه خواهد بود.

وی افزود: شکوه هنر ایرانی با حضور هنرمندان درجه یک کشور در ۳۰ رشته هنر‌های تجسمی شامل مینیاتور، فرش و گلیم، خاتم‌کاری، سفال، نقاشی، گرافیک، خوشنویسی، صنایع خلاق، ورزش‌های زورخانه‌ای و پهلوانک‌ها که در بسیاری از اینها ایران صاحب سبک و سابقه طولانی است به نمایش گذاشته می‌شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: در چارچوب رویداد‌های روز‌های فرهنگی، طنین ارکستر ملی در تالار «بالشوی تئاتر» سالن بزرگ و مشهور مرکز مسکو را با حضور ۶۰ هنرمند برجسته ارکستر ملی ایران خواهیم شنید و ۱۴ فیلم و پویانمایی برتر ایرانی را در سالن‌های سینما اکران خواهد شد.