استاندار ایلام در بازدید از صنایع دره‌شهر، از ایجاد ۱۵۰ فرصت شغلی جدید در فاز دوم کارخانه کیک و کلوچه و توسعه خطوط تولید کارخانه شوریجات خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «احمد کرمی» استاندار ایلام، از شهرک صنعتی و واحد‌های تولیدی «نازکام»، «سیف گستر» و «استیل کرد» در دره‌شهر بازدید کرد.

وی در بازدید از کارخانه «نازکام» گفت: فاز دوم تولید کیک و کلوچه در زمینی به مساحت ۵ هزار متر با هدف ایجاد ۱۵۰ فرصت شغلی جدید ظرف یک سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد.

کرمی همچنین از توسعه خطوط تولید کارخانه «سیف گستر» و راه‌اندازی خط تولید «شیرعسل» و «مربای فلفل» خبر داد که اشتغال مستقیم این واحد را به ۹۵ نفر رسانده است.

استاندار ایلام در بازدید از کارخانه «استیل کرد» نیز بر رفع مشکلات تأمین انرژی این واحد برای تداوم تولید زنجیره سیم داخل لاستیک خودرو تأکید کرد. این کارخانه سالانه بیش از ۱۰ هزار تن تولید دارد.

کرمی در پایان با تأکید بر حمایت از تولیدکنندگان گفت: مدیران باید با حضور میدانی در واحد‌های تولیدی، مشکلات آنان را بررسی و در جلسات ستاد تسهیل مطرح کنند.

استاندار ایلام همچنین با خانواده شهدای جنگ رمضان دیدار کرد و گفت: خون شهدا باعث اتحاد و انسجام بیشتر مردم در مقابل دشمن متجاوز شد و حدود هفت ماه است که شاهد حضور متحدانه مردم در دفاع از نظام و انقلاب اسلامی هستیم.