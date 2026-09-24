نماینده دائم روسیه در آژانس اتمی با اشاره به تهدید‌های مستمر آمریکا برای انجام حملات جدید، بازگشت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تأسیسات هسته‌ای ایران را غیرممکن خواند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، میخائیل اولیانوف، نماینده دائم روسیه نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین، گفت: با توجه به تهدید‌های مستمر آمریکا برای انجام حملات جدید، بازگشت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تأسیسات هسته‌ای ایران امکان‌پذیر نیست.

اولیانوف در یک نشست خبری در مرکز مطبوعاتی چندرسانه‌ای «روسیه امروز» گفت: «آمریکایی‌ها هرگز تضمین نداده‌اند که حملات موشکی خود به خاک ایران را متوقف خواهند کرد».

وی افزود «برعکس، عملاً هر روز و گاهی چند بار در روز، ایران را به انجام چنین حملاتی تهدید می‌کنند. در چنین شرایطی، دیگر صحبت از حضور بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟ آنها در آنجا تحت چنین دستوراتی از سوی ایالات متحده کشته خواهند شد».

پس از حملات آمریکا و اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای تحت نظارت آژانس در ایران، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، بار‌ها درباره وضعیت بازرسی‌ها و بازگشت بازرسان به ایران اظهارنظر کرده است.

ایران اعلام کرده که دسترسی بازرسان به تأسیسات هسته‌ای، مستلزم فراهم شدن شرایط امنیتی و تضمین عدم تکرار حملات به تأسیسات تحت نظارت آژانس است.