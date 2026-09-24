پخش زنده
امروز: -
فردا نماز جمعه ارومیه به امامت حجت الاسلام والمسلمین سیدمهدی قریشی نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه اقامه خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، ستاد برگزاری نماز جمعه ارومیه اعلام کرد: نماز جمعه این هفته ۳ مهر ماه ۱۴۰۵ در ارومیه به امامت حجت الاسلام والمسلمین سیدمهدی قریشی نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه اقامه خواهد شد.
پیش از خطبهها امیر سرتیپ دوم شفیعی فرمانده قرار گاه منطقهای ارتش در شمالغرب سخنرانی خواهد کرد.
خدام نماز جمعه از ساعت ده و نیم پذیرای همشهریان خواهند بود.