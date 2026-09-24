در گرامیداشت هفته دفاع مقدس و به همت تربیت بدنی ناحیه مقاومت بسیج سپاه تکاب و اداره ورزش و جوانان همایش پیاده روی خانوادگی از مزار شهدای گمنام تا بویوک تپه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در گرامیداشت هفته دفاع مقدس و به همت تربیت بدنی ناحیه مقاومت بسیج سپاه تکاب و اداره ورزش و جوانان همایش پیاده روی خانوادگی از مزار شهدای گمنام تا بویوک تپه برگزار شد.

سرهنگ صیاد کرامتی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه تکاب گفت:در گرامیداشت هفته دفاع مقدس و به همت تربیت بدنی ناحیه مقاومت بسیج سپاه تکاب و اداره ورزش و جوانان همایش پیاده روی خانوادگی از مزار شهدای گمنام تا بویوک تپه برگزار شد.

سرهنگ کرامتی افزود: هدف از برگزاری این همایش ایجاد شور و نشاط و حفظ تندرستی شهروندان و ترپیج فرهنگ پیاده روی در جامعه است.