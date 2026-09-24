به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از فلسطین، سال هاست که دشمنی رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان فقط جان انسان‌ها را تهدید نمی‌کند بلکه منابع طبیعی از جمله درختان زیتون نیز در معرض آسیب‌های جدی قرار می‌گیرند. در تازه‌ترین اقدام در غرب رام الله و روستا‌های کرانه باختری، بلدوزر‌ها به جان زیتون‌ها افتادند و بسیاری از آنها را ریشه کن کردند.