معاون اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای لرستان از پاکسازی و لایروبی سه هزار دستگاه پل و آبراه در محورهای ارتباطی استان با هدف آمادگی برای بارش‌های پاییزی و پیشگیری از وقوع سیلاب خبر داد.

پاکسازی و لایروبی ۳ هزار پل و آبراه در محورهای ارتباطی لرستان

پاکسازی و لایروبی ۳ هزار پل و آبراه در محورهای ارتباطی لرستان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، داریوش اسدزاده اظهار کرد: در راستای آمادگی برای بارندگی‌های پاییزی و با هدف پیشگیری از وقوع سیلاب و جلوگیری از وارد شدن خسارت به ابنیه فنی راه‌های استان، عملیات پاکسازی و لایروبی سه هزار دستگاه پل و آبراه در محورهای ارتباطی لرستان پیش از آغاز بارندگی‌ها انجام شده است.

وی افزود: این اقدامات با هدف افزایش آمادگی راهداران برای مدیریت روان‌آب‌ها و کاهش خطر انسداد مسیرهای عبور آب در محورهای مواصلاتی استان انجام شده است.

معاون راهداری اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای لرستان ادامه داد: نیروهای راهداری استان برای آمادگی در برابر بارندگی‌های امسال، مجموعه‌ای از اقدامات پیشگیرانه را در محورهای ارتباطی اجرا کرده‌اند.

اسدزاده گفت: لجن‌برداری، احداث و اصلاح قنوها، تخلیه و پاکسازی کانال‌های هدایت آب، پاکسازی، دریواسیون و تنقیه ورودی و خروجی آبروها و همچنین ریزش‌برداری در طول محورهای استان از جمله اقدامات انجام‌شده در این زمینه است.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه نگهداری ابنیه فنی راه‌ها از ابتدای سال جاری تا پایان شهریورماه، تصریح کرد: در این مدت عملیات تعریض و احداث ۷ دستگاه ابنیه فنی راه انجام شده است.

معاون راهداری اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان لرستان افزود: همچنین تعمیرات اساسی ۲۸ دستگاه و تعمیرات جزئی ۳۵ دستگاه ابنیه فنی راه، رفع و اصلاح سازه‌های تقاطعی فاقد آبگذری در ۶۲ دستگاه و اصلاح زهکشی عرشه ۳۵ دستگاه پل انجام شده است.

اسدزاده خاطرنشان کرد: مجموعه این اقدامات با هدف ارتقای ایمنی و پایداری راه‌های استان، کاهش آسیب‌پذیری ابنیه فنی در برابر بارش‌ها و افزایش آمادگی شبکه راه‌های لرستان برای فصل بارندگی انجام شده است.