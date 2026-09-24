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دولت انگلیس در پی فشار فزاینده قربانیان جرایم جنسی و خانواده هایشان و افکار عمومی اعلام کرد برای رسیدگی به تجاوز و جرایم جنسی در این کشور، دادگاههای ویژه تشکیل میدهد.
به گزار ش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، وعده دولت انگلیس برای تخصیص شعبه ویژه رسیدگی به پروندههای تجاوز و دیگر جرایم جنسی در دادگاههای این کشور، اقدامی در واکنش به نارضایتیهای فزاینده در جامعه به ویژه از جانب قربانیان جرایم جنسی و خانواده هایشان است، اما این وعده با تردیدهایی درباره تحقق آن روبهروست.
خانم سیارا برگمن، مدیر عامل موسسه بحران تجاوز جنسی در انگلیس و ولز گفت: رسیدگی به این بحران به سرمایه گذاری مالی نیاز دارد صرف وعده، مشکلات را برطرف نمیکند علاوه بر آن وزیران و دیگر مسوولان ارشد باید تغییرات لازم را در ساختارها ایجاد کنند.
نخست وزیر جدید انگلیس اذعان کرده است که «میزان پیگرد قانونی دسترسی به عدالت برای قربانیان تجاوز جنسی همچنان به طرز شرمآوری پایین است» و بسیاری از قربانیان سالها در انتظار اجرای عدالت میمانند.
اندی برنهام از آنچه «قدرت و شجاعت» و پیگیریهای شارلوت نیکولز خوانده قدردانی کرد و نماینده حزب کارگر در مجلس عوام انگلیس که گفته خود قربانی تجاوز شده است.
شارلوت نیکولس، نماینده مجلس عوام در صحن مجلس گفت: من تلاش کردم از ظرفیت نمایندگیام در مجلس هم استفاده کنم، اما باز هم ناچار شدم ۱۰۸۸ روز منتظر شوم تا دادگاه تشکیل شود، من به عنوان یک قربانی این جرایم بسیار انتظار دارم نظام قضایی کشور حامی افرادی شود که قربانی تجاوز میشوند.
بر اساس پایش مرکز ملی سلامت روان در انگلیس ۸.۶ درصد زنان و دختران ۱۶ تا ۷۴ ساله گفتهاند در طول زندگی دست کم یک بار اقدام به خوکشی کردهاند و براساس آمارهای رسمی منتشر شده در انگلیس دست کم علت ۱۰ درصد از خودکشیهای زنان و دختران در این کشور متاثراز تجاوز جنسی بوده است.
دادههای رسمی در انگلیس نشان میدهد فقط جرایم جنسی ثبت شده در ادارات پلیس لندن طی ۶ ماه گذشته به بیش از ۴۸۰۰ فقره رسیده است، این در حالی است که حامیان حقوق زنان در این کشور میگویند بخش عمده جرایم جنسی علیه زنان و دختران برای حفظ آبرو و نا امیدی از اجرای عدالت ثبت نمیشود.