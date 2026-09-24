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مدیرکل دفتر آسیای میانه، قفقاز و روسیه سازمان توسعه تجارت ایران از رشد ۷.۵ درصدی صادرات کشورمان به ارمنستان طی هفتماهه نخست سال جاری خبر داد و اعلام کرد که ارزش این مبادلات به ۳۸۵ میلیون دلار رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، مهدی بابایی با اشاره به جزئیات نشست مشترک مرزی و گمرکی ایران و ارمنستان که در جلفا برگزار شد، اظهار کرد: در این نشست، طرفین بر گسترش همکاریهای گمرکی، کاهش موانع اداری و تسهیل همهجانبه تجارت دوجانبه تأکید کردند.
امضای تفاهمنامه کریدور سبز و تبادل الکترونیکی اسناد
بابایی امضای تفاهمنامه «کریدور سبز گمرکی» را یکی از کلیدیترین دستاوردهای این نشست دانست و تصریح کرد: با این توافق، اقداماتی نظیر تبادل الکترونیکی دادهها و اسناد گمرکی و همچنین شناسایی و معرفی اپراتورهای اقتصادی مجاز (AEO) میان دو کشور با سرعت بیشتری پیگیری و اجرایی خواهد شد. وی افزود: پیادهسازی این سازوکار، بستر لازم را برای روانسازی و تسریع فرآیندهای گمرکی و ترانزیتی در مرز مشترک فراهم میآورد.
افزایش ظرفیت مرز نوردوز به ۳۰۰ کامیون در روز
مدیرکل دفتر آسیای میانه، قفقاز و روسیه با اشاره به ظرفیتهای مرزی مشترک گفت: بر اساس توافقات انجامشده و در صورت تحقق الزامات زیرساختی، ظرفیت پذیرش روزانه در مرز نوردوز میتواند به ۳۰۰ دستگاه کامیون افزایش یابد که این اقدام نقش چشمگیری در کاهش توقفهای مرزی و روانسازی زنجیره لجستیک خواهد داشت.
وی در پایان خاطرنشان کرد: توسعه زیرساختهای فیزیکی و فناورانه گمرکی، تبادل برخط اطلاعات و ارتقای ظرفیت تردد مرزی، گامهای بنیادین در تقویت مناسبات تجاری و ترانزیتی تهران و ایروان به شمار میروند.
نشست مشترک مرزی و گمرکی ایران و ارمنستان با حضور رؤسا و مدیران ارشد گمرکات دو کشور، سفیر ارمنستان در تهران، وابسته بازرگانی سفارت و جمعی از مسئولان دستگاههای اجرایی ذیربط برگزار شد.