کیفرخواست ۶ مامور در پرونده برخورد با یک فرد در تبریز صادر شد اتهامات متهمان شامل نقض حقوق شهروندی، ایجاد جو بدبینی نسبت به نیرو‌های مسلح و ایراد ضرب عمدی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، روابط عمومی سازمان قضایی نیروهای مسلح استان‌ آذربایجان شرقی اعلام کرد:هفته گذشته فیلمی از برخورد چند مامور خاطی با یک فرد در تبریز در فضای مجازی پخش و فراگیر شد و متعاقب آن دادستانی نظامی استان دستور تعقیب و بازداشت متهمین را صادر نموده و پس از طی فرایند قانونی و تکمیل تحقیقات مقدماتی کیفرخواست آنها صادر گردید.

طبق کیفرخواست صادره این پرونده ۶ متهم دارد که اتهامات آنها شامل نقض حقوق شهروندی، ایجاد جو بدبینی نسبت به نیرو‌های مسلح و ایراد ضرب عمدی است.