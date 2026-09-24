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مسابقات قهرمانی جهان پارادوومیدانی ۲۰۲۷ با برگزاری ۲۰۲ ماده مدالآور، از جمله تمامی ۱۶۴ ماده حاضر در برنامه بازیهای پارالمپیک لسآنجلس ۲۰۲۸، به میزبانی تاشکند برگزار خواهد شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس اعلام بخش پارادوومیدانی کمیته بینالمللی پارالمپیک، رقابتهای قهرمانی جهان این رشته، از ۲۹ خرداد تا ۶ تیر ۱۴۰۶ (۱۹ تا ۲۷ ژوئن ۲۰۲۷) در ورزشگاه «شهر المپیک» تاشکند در ازبکستان برگزار میشود.
برنامه مسابقات تاشکند ۲۰۲۷ ضمن حفظ تمامی مادههای رقابتهای قهرمانی جهان دهلینو ۲۰۲۵، با اضافه شدن ۱۶ ماده مدالآور جدید، در مجموع شامل ۲۰۲ ماده خواهد بود؛ شامل ۱۱۱ ماده مردان، ۹۰ ماده زنان و یک ماده مختلط. این تعداد، بالاترین تعداد مادههای مدالآور در مسابقات جهانی پارادوومیدانی از سال ۲۰۱۷ تاکنون است.
همچنین تمامی ۱۶۴ ماده مدالآور در برنامه پارالمپیک لسآنجلس ۲۰۲۸، در این مسابقات نیز برگزار خواهند شد.
از میان ۱۶ ماده جدید، پنج ماده بهعنوان مادههای جدید به برنامه اضافه شدهاند و ۱۱ ماده نیز با تفکیک برخی مادههای ترکیبی دوره قبل شکل گرفتهاند.
پنج ماده جدید
دوی ۱۰۰ متر مردان، کلاس T۶۱
دوی ۲۰۰ متر مردان، کلاس T۴۷
پرتاب دیسک مردان، کلاس F۵۳
دوی ۱۰۰ متر زنان، کلاس T۶۱
دوی ۸۰۰ متر زنان، کلاس T۲۰
۱۱ ماده حاصل از تفکیک مادههای دوره قبل
در بخش مردان:
دوی ۱۰۰ متر مردان، کلاس T۴۲
دوی ۱۰۰ متر مردان، کلاس T۶۳
دوی ۴۰۰ متر مردان، کلاس T۴۳
دوی ۴۰۰ متر مردان، کلاس T۶۲
پرش طول مردان، کلاس T۴۲
پرش طول مردان، کلاسهای T۶۱ و T۶۳
پرش ارتفاع مردان، کلاس T۴۲
پرش ارتفاع مردان، کلاس T۶۳
پرش ارتفاع مردان، کلاس T۴۴
پرش ارتفاع مردان، کلاس T۶۴
پرتاب وزنه مردان، کلاس F۴۲
پرتاب وزنه مردان، کلاسهای F۶۱ و F۶۳
پرتاب نیزه مردان، کلاس F۵۵
پرتاب نیزه مردان، کلاسهای F۵۶ و F۵۷
در بخش زنان:
دوی ۱۰۰ متر زنان، کلاس T۴۲
دوی ۱۰۰ متر زنان، کلاس T۶۳
پرش طول زنان، کلاس T۴۲
پرش طول زنان، کلاسهای T۶۱ و T۶۳
پرش طول زنان، کلاسهای T۴۳ و T۴۴
پرش طول زنان، کلاسهای T۶۲ و T۶۴
پرتاب دیسک زنان، کلاس F۵۶
پرتاب دیسک زنان، کلاس F۵۷
بخش پارادوومیدانی IPC، همچنین معیارهای کامل حضور در مسابقات، از جمله حدنصابهای ورودی را نیز اعلام کرده است.
انتظار میرود بیش از یکهزار و ۳۰۰ ورزشکار از بیش از ۱۰۰ کشور در مسابقات جهانی تاشکند ۲۰۲۷ حضور داشته باشند. این رقابتها بزرگترین رویداد تکرشتهای پارالمپیکی در چرخه منتهی به پارالمپیک لسآنجلس ۲۰۲۸ و همچنین بزرگترین رویداد ورزشی پارالمپیکی برگزارشده در ازبکستان خواهد بود.