مسابقات قهرمانی جهان پارادوومیدانی ۲۰۲۷ با برگزاری ۲۰۲ ماده مدال‌آور، از جمله تمامی ۱۶۴ ماده حاضر در برنامه بازی‌های پارالمپیک لس‌آنجلس ۲۰۲۸، به میزبانی تاشکند برگزار خواهد شد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس اعلام بخش پارادوومیدانی کمیته بین‌المللی پارالمپیک، رقابت‌های قهرمانی جهان این رشته، از ۲۹ خرداد تا ۶ تیر ۱۴۰۶ (۱۹ تا ۲۷ ژوئن ۲۰۲۷) در ورزشگاه «شهر المپیک» تاشکند در ازبکستان برگزار می‌شود.

برنامه مسابقات تاشکند ۲۰۲۷ ضمن حفظ تمامی ماده‌های رقابت‌های قهرمانی جهان دهلی‌نو ۲۰۲۵، با اضافه شدن ۱۶ ماده مدال‌آور جدید، در مجموع شامل ۲۰۲ ماده خواهد بود؛ شامل ۱۱۱ ماده مردان، ۹۰ ماده زنان و یک ماده مختلط. این تعداد، بالاترین تعداد ماده‌های مدال‌آور در مسابقات جهانی پارادوومیدانی از سال ۲۰۱۷ تاکنون است.

همچنین تمامی ۱۶۴ ماده مدال‌آور در برنامه پارالمپیک لس‌آنجلس ۲۰۲۸، در این مسابقات نیز برگزار خواهند شد.

از میان ۱۶ ماده جدید، پنج ماده به‌عنوان ماده‌های جدید به برنامه اضافه شده‌اند و ۱۱ ماده نیز با تفکیک برخی ماده‌های ترکیبی دوره قبل شکل گرفته‌اند.

پنج ماده جدید

دوی ۱۰۰ متر مردان، کلاس T۶۱

دوی ۲۰۰ متر مردان، کلاس T۴۷

پرتاب دیسک مردان، کلاس F۵۳

دوی ۱۰۰ متر زنان، کلاس T۶۱

دوی ۸۰۰ متر زنان، کلاس T۲۰

۱۱ ماده حاصل از تفکیک ماده‌های دوره قبل

در بخش مردان:

دوی ۱۰۰ متر مردان، کلاس T۴۲

دوی ۱۰۰ متر مردان، کلاس T۶۳

دوی ۴۰۰ متر مردان، کلاس T۴۳

دوی ۴۰۰ متر مردان، کلاس T۶۲

پرش طول مردان، کلاس T۴۲

پرش طول مردان، کلاس‌های T۶۱ و T۶۳

پرش ارتفاع مردان، کلاس T۴۲

پرش ارتفاع مردان، کلاس T۶۳

پرش ارتفاع مردان، کلاس T۴۴

پرش ارتفاع مردان، کلاس T۶۴

پرتاب وزنه مردان، کلاس F۴۲

پرتاب وزنه مردان، کلاس‌های F۶۱ و F۶۳

پرتاب نیزه مردان، کلاس F۵۵

پرتاب نیزه مردان، کلاس‌های F۵۶ و F۵۷

در بخش زنان:

دوی ۱۰۰ متر زنان، کلاس T۴۲

دوی ۱۰۰ متر زنان، کلاس T۶۳

پرش طول زنان، کلاس T۴۲

پرش طول زنان، کلاس‌های T۶۱ و T۶۳

پرش طول زنان، کلاس‌های T۴۳ و T۴۴

پرش طول زنان، کلاس‌های T۶۲ و T۶۴

پرتاب دیسک زنان، کلاس F۵۶

پرتاب دیسک زنان، کلاس F۵۷

بخش پارادوومیدانی IPC، همچنین معیار‌های کامل حضور در مسابقات، از جمله حدنصاب‌های ورودی را نیز اعلام کرده است.

انتظار می‌رود بیش از یک‌هزار و ۳۰۰ ورزشکار از بیش از ۱۰۰ کشور در مسابقات جهانی تاشکند ۲۰۲۷ حضور داشته باشند. این رقابت‌ها بزرگ‌ترین رویداد تک‌رشته‌ای پارالمپیکی در چرخه منتهی به پارالمپیک لس‌آنجلس ۲۰۲۸ و همچنین بزرگ‌ترین رویداد ورزشی پارالمپیکی برگزارشده در ازبکستان خواهد بود.