رئیس سازمان غذا و دارو گفت: هرگونه تعلل در تأمین منابع ارزی و نقدینگی، تاب‌آوری زنجیره تأمین دارو را کاهش خواهد داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مهدی پیرصالحی در پنل «نقشه راه پایداری و تاب‌آوری زنجیره تأمین دارو در شرایط جنگ و تحریم» که در یازدهمین نمایشگاه بین المللی دارو و صنایع وابسته (ایران فارما) در مصلای تهران برگزار شد، گفت: در شرایط فعلی، از یک سو تحت فشار هستیم تا قیمت دارو به اندازه‌ای افزایش پیدا نکند که بیماران در تأمین دارو دچار مشکل شوند و از سوی دیگر ناچاریم دارو را به هر نحو ممکن تأمین و در اختیار بیماران قرار دهیم.

وی با اشاره به اهمیت کاهش وابستگی به واردات مواد اولیه دارویی افزود: در شرایط جنگی احساس کردیم وابستگی ما به واردات مواد اولیه آزاردهنده است و نمی‌توانیم در شرایط بحرانی چشم امید و دست یاری به کشور‌های دیگر داشته باشیم. صنعت مواد اولیه طی سال‌های اخیر رشد بسیار خوبی داشته و لازم است گام‌های بیشتری برای تقویت این صنعت برداشته شود.

رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به تغییرات نرخ ارز مورد استفاده شرکت‌های دارویی گفت: شرکت‌های دارویی در سال گذشته ارز غیرترجیحی را حدود ۷۰ هزار تومان تأمین می‌کردند، اما امروز این نرخ به ۱۷۰ هزار تومان افزایش یافته است.

پیرصالحی ادامه داد: ۵۰۰ میلیون دلار از منابع ارز ترجیحی ما از بودجه حذف شده و میزان ارز ترجیحی به ۳ میلیارد دلار کاهش یافته است. همچنین ۹۰۰ میلیون دلار از ارز ترجیحی دارو به ارز غیرترجیحی تغییر پیدا کرده است.

وی پیش‌بینی کرد: بازار دارو در سال جاری به حدود ۷۵۰ تا ۸۰۰ همت برسد و در عین حال بر ضرورت توجه به تأمین منابع مالی و پرداخت مطالبات زنجیره سلامت تأکید کرد.

معاون وزیر بهداشت با اشاره به وضع مطالبات بیمه‌ها گفت: بیمه سلامت اکنون بیش از ۱۰ ماه بدهی دارد و میزان بدهی تأمین اجتماعی نیز به حدود ۷ ماه رسیده است.

پیرصالحی تأکید کرد: بزرگ‌ترین خطر پذیری امروز حوزه دارو، ریال و منابع مالی است و هرگونه تعلل در تأمین منابع ارزی و نقدینگی، تاب‌آوری زنجیره تأمین دارو را کاهش خواهد داد.